Alianza Lima: Revelan la identidad del quinto jugador que estaría implicado en acto de indisciplina

El caso que sacudió a Alianza Lima durante su pretemporada en Montevideo no deja de sumar capítulos. A los nombres que ya estaban en el radar, en las últimas horas se dio a conocer la separación indefinida de Pedro Aquino por presunta indisciplina y, además, se reveló la identidad de un quinto implicado.

¿Quién sería el quinto implicado?

En un inicio, la investigación interna de Alianza Lima giraba en torno a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron denunciados por un presunto abuso sexual.

Según lo expuesto en el programa digital Doble Punta, el conductor y comentarista César Vivar explicó que, dentro de la lectura de las declaraciones, también aparecen otros nombres del entorno.

"En la lectura habla de estos dos futbolistas están en el entorno, es decir, eran los tres implicados inicialmente, las dos señoritas, Castillo y Aquino, pero en determinado momento ellos dicen: 'Listo, hasta aquí no más' y se van (...) Erick, Erick también está en la declaración", señaló César Vivar.

En el programa Doble Punta informan que los jugadores Aquino y el ecuatoriano Castillo también estuvieron implicados en la fiestita que armó Zambrano en Uruguay. pic.twitter.com/ixTVYtSIWw — Banda de Odriozola (@Odriozola9) January 26, 2026

Pedro Aquino es separado de Alianza Lima

Hoy, lunes 26 de enero, se confirmó a un cuarto implicado. Alianza Lima decidió separar de forma indefinida a Pedro Aquino, jugador que llegó a préstamo desde el Club León de México.

La información fue revelada por Kevin Pacheco, quien aseguró que el volante estuvo en la habitación donde ocurrió el acto de indisciplina.

"Ha existido un diálogo con el área deportiva. Finalmente, Alianza ha logrado confirmar que Pedro Aquino estuvo en la habitación, por lo que dice el jugador, no fue parte ni de tomar alcohol, ni del supuesto delito que se acusa. Alianza Lima lo va a separar, de forma indefinida", explicó el periodista en Fútbol Satélite.

Con esta decisión, Pedro Aquino dejó de ser considerado por Pablo Guede y apunta a ser baja para el debut ante Sport Huancayo, este viernes 30 de enero, por el Torneo Apertura.

Hasta el cierre de esta nota, Alianza Lima aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso de los dos últimos jugadores vinculados al acto de indisciplina. El club no ha confirmado una eventual separación de Pedro Aquino, ni tampoco si Erick Castillo estuvo realmente involucrado en los hechos.

Así, se confirmó la identidad del quinto jugador de Alianza Lima implicado en el acto de indisciplina ocurrido en Montevideo, mientras la investigación continúa y el club ya tomó medidas drásticas como la separación indefinida de Pedro Aquino.