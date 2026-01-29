JNJ: Procuraduría denuncia penalmente a Consejo Ético de la CAL por presunta interferencia en proceso judicial

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia denunció penalmente a cuatro miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) por presunta interferencia en procesos judiciales en trámite, imponiendo medidas disciplinarias al pleno de la JNJ.

CAL habría incurrido en interferencia en pleno proceso judicial

La denuncia se fundamenta en la emisión de dos resoluciones disciplinarias por parte del CAL contra cinco integrantes del pleno de la JNJ, disponiendo una suspensión temporal de seis meses. Esta orden fue dada mientras existía un proceso constitucional de amparo sobre los mismos hechos.

En el documento, obtenido por Canal N, la Procuraduría de la JNJ sostuvo que los consejeros éticos del CAL habrían incurrido en el delito de avocamiento legal, vulnerando así el artículo 410° del Código Penal. Esto se da cuando una autoridad administrativa interviene en un caso que el PJ ya está evaluando.

La denuncia está relacionada con la nulidad de oficio de la designación de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, el uso de la fuerza para su restitución y la presunta falta de transmisión de sesiones del pleno de la JNJ.

Según la PGE, el CAL no tenía competencia como organismo para emitir sanciones sobre estos actos mientras el Poder Judicial no resolviera el proceso principal.

Colegio de Abogados de Lima habría incurrido en interferencia judicial, según Procudaría de la JNJ.

Entre los denunciados se encuentran el presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, Carlos Ampuero Montes; Félix Vasi Zevallos, Maria Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaque. Las resoluciones se habrían basado en hechos idénticos a los evaluados judicialmente, lo que habría supuesto una interferencia en la función jurisdiccional.

De acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General, si una entidad administrativa detecta una controversia judicial en curso sobre los mismos hechos, debe abstenerse de intervenir hasta que la justicia resuelva.

Por ello, el procurador Tello Ponce recalcó que el CAL no debió decidir sobre los actos de los consejeros de la JNJ mientras existía un proceso judicial pendiente.

Dos resoluciones afectados a miembros de la JNJ

La primera resolución admitida por el Instituto de Defensa Legal (IDL), presuntamente arbitraria, fue emitida en octubre del 2025. La segunda se emitió el 2 de enero del 2026 y fue la que aplicó la sanción temporal a María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo. Todos son miembros del pleno de la JNJ.

Cuatro miembros del Colegio de Abogados de Lima fueron denunciados por la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia por el presunto delito de avocamiento ilegal contra la JNJ.