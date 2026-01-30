30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz conocida por la exitosa serie 'La puerta del barrio' fue encontrada sin vida en su vivienda. La policía detuvo a la trabajadora del hogar de la artista en el marco de las investigaciones que ayuden a esclarecer el caso.

Actriz fallece en su vivienda

De acuerdo a los primeros reportes, la reconocida actriz Huda Shaarawi, fue hallada en el interior de su casa sin signos vitales. El jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en Damasco, general de brigada Osama Atika, indicó en un comunicado difundido por el Ministerio del Interior, que el cuerpo de la artista octogenaria refleja haber sido golpeada con un objeto pesado.

"Con gran tristeza despedimos a la maravillosa actriz Huda Shaarawi. Que Dios tenga misericordia de ella y la habite en sus vastos jardines. A Allah pertenecemos, y a Él volveremos", se lee en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la actriz.

Por su parte, el director de cine Khalid Agini compartió un mensaje lamentando la irremediable pérdida de la icónica actriz: "Con gran tristeza y dolor y con el corazón creyendo en la voluntad y el destino de Allah, lloro mi querida profesora, la artista Huda Shaarawi. (...) Ella era un ser humano elegante antes de ser artista, aprendimos mucho de ella, tanto humanamente como artísticamente, y su recuerdo siempre será una luz que nos acompañe".

¿Quién es sospechosa del crimen de Huda Shaarawi?

Al tener conocimiento del deceso de la actriz Shaawari, las autoridades acudieron a su casa capitalina para iniciar con las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer el crimen.

Durante los primeros avances, se reveló que los agentes detuvieron por la tarde de ayer, 29 de enero, a una mujer ugandesa que trabajaba como trabajadora doméstica de la artista y que habría fugado tras el crimen. Horas después logró ser ubicada y capturada.

La detenida es considerada la principal sospechosa, aunque el caso continúa bajo investigación. Sin embargo, de acuerdo con Atika, la mujer confesó su presunta implicación en la muerte de Shaarawi, si bien hasta el momento no se han determinado el móvil ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

¿Quién fue Huda Shaawari?

Huda Shaawari fue conocida por formar parte del elenco de 'Bab al Hara', que cuenta las desventuras de los vecinos de un barrio en la Siria colonizada por Francia el siglo pasado. La producción, que se mantuvo en pantalla durante más de una década, cuenta con 13 temporadas y cientos de episodios, y convirtió a la actriz en una figura ampliamente conocida por varias generaciones de televidentes.

La noticia de la muerte de la actriz Huda Shaawari en misteriosas circunstancias ha dejado consternados a sus seguidores, amigos y familiares. Las autoridades investigan el caso y detienen preliminarmente a una de sus empleadas como sospechosa del crimen en Siria.