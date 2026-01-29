Caso Qali Warma: Confirman prisión preventiva para exgerente regional de Salud de La Libertad

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A más de dos meses del inicio de su detención, el Ministerio Público informó que el Poder Judicial ratificó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Manuel Morillo Arquero, exgerente Regional de Salud de La Libertad, investigado como autor del presunto delito de cohecho pasivo dentro caso denominado 'Los Malditos del Hambre'.

Como se recuerda, el pasado 19 de noviembre del 2025, un megaoperativo llevado a cabo en 13 inmuebles ubicados en La Libertad, Áncash y Lima, permitió la captura de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, y de Jorge Luis Silva Chuna, exfuncionario de la Digesa, por el caso que busca investigar las graves irregularidades en la producción y distribución de los alimentos del extinto programa "Qali Warma" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

🚨 #LoÚltimo | #QaliWarma |



Se habría enquistado una organización criminal en el programa de alimentación

Según la teoría fiscal, Frigoinca se habría enquistado en el Estado, más precisamente en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, con la finalidad de obtener permisos y fiscalizaciones sanitarias irregulares, para que sus productos alimenticios puedan ser distribuidos en los colegios públicos, a través del mencionado programa y que, debido a condición putrefacta, a lo largo del año se reportaron varios casos de intoxicación masiva de niños y adolescentes de diferentes escuelas del país.

"Estamos hablando de la Geresa de La Libertad, toda vez que, habrían muchos de los representantes de esta empresa Frigoinca, que están siendo investigadas, que habrían buscado contactos con la finalidad de que los favorezcan", mencionó en su momento el fiscal provincial Reynaldo Abia.

Otro de los principales involucrados es Fredy Hinojosa, en su condición de exjefe del Qali Warma. Según Luis Capuñay, abogado de Michael Burga, hijo del fallecido Nilo Burga, los actos ilícitos en mención se originaron durante su administración. En tal sentido, sostuvo que tiene mucho que esclarecer ante el Ministerio Público y que en su debido momento deberá elegir entre "defenderse o colaborar con la justicia".

Es importante mencionar, que en el caso del investigado Óscar Acuña Peralta, su proceso lo seguirá llevando en libertad, bajo comparecencia simple por disposición judicial. No obstante, en el caso de Milton Broca, el Poder Judicial ordenó su captura por estar prófugo.

Ordenan levantamiento del secreto bancario a Frigoinca

El 12 de diciembre último, el Poder Judicial autorizó el pedido de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de Frigoinca S.A.C., así como de la empresa Sociedad Ganadera Calipuy S.A.C., en el marco de las investigaciones por el caso 'Qali Warma'.

De acuerdo con la resolución del Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima y Crimen Organizado, la información a obtener será en el rango del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024.

La disposición judicial, a solicitud del Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Supranacional Especializada en en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso que la SBS se encargue de obtener todos movimientos bancarios. Del mismo modo, la SUNAT, se encargó brindar los datos generales de ambas empresas.

El caso es demandado por los padres de familia y sociedad en general, quienes exigen las máximas sanciones contra los que resulten responsables de los procesos en curso por haber puesto en peligro la salud de sus hijos por comer los alimentos en mal estado.