Muere pareja de influencer tras caer desde el octavo piso de un edificio: "Se me fue y no va a volver"

La mañana de este jueves 29 de enero se llenó de tristeza para Valentina Gut. Su pareja, Yordano, falleció tras caer desde un octavo piso. La influencer chilena compartió en Instagram los detalles del accidente y los últimos mensajes que intercambió con él antes de la tragedia.

Muere pareja de influencer tras caer de edificio

Según confirmó el portal Farandulandiatv, Yordano no pudo ingresar al departamento de Valentina Gut porque ella estaba dormida. Al parecer, intentó entrar por el balcón del edificio, escalando por el exterior.

Fue en ese momento, a la altura del octavo piso, que perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, provocando su muerte instantánea.

Vale Gut había publicado la noche anterior un mensaje que dejaba entrever que algo grave había pasado: "Les doy aviso. La PDI no se ha podido contactar bien. Él vino a despedirse de mí, queríamos hacer las cosas bien y se me fue. No va a volver", escribió en una historia de Instagram.

Horas más tarde, confirmó la noticia con un desgarrador mensaje: "No quiero nada, nada. Me quitaron a mi novio. Carabineros me dio la noticia".

En su relato, Vale Gut también agregó: "No me pregunten más, que uno cuando quiere algo ni piensa en el momento, lo sé porque yo también he quitado cosas que no son mías y me fui presa".

Sus seguidores han respondido con cientos de mensajes de apoyo, mientras esperan que las autoridades confirmen oficialmente los detalles del accidente.

La influencer compartió una captura de pantalla de una de las últimas conversaciones con Yordano, donde él le decía: "Te quiero ver mañana, veámonos sí o sí. Te amo, me voy a dormir, mañana te hablo".

Muere hija de influencer australiana en sus brazos

En el mundo de los influencers, otra historia triste llega desde Australia. Erin Oudshoorn, creadora de contenido, dio a conocer que su hija Lulu murió a los 6 años.

"Día 2236: Alas de ángel. 6 años, 3 meses y 29 días. Con el corazón destrozado y sumido en el dolor, les comunicamos que nuestra querida Lulu falleció ayer plácidamente en nuestros brazos, rodeada y profundamente amada por toda su familia", expresó.

Y añadió: "Dave y yo estamos completamente devastados. No hay palabras suficientes para expresar nuestra agonía. Nuestra pequeña se ha ido".

Así, la influencer Valentina Gut enfrenta la desgarradora pérdida de su pareja, Yordano, tras caer desde un octavo piso, mientras que la australiana Erin Oudshoorn llora la muerte de su hija Lulu a los seis años, uniendo ambas tragedias que conmueven a sus seguidores.