Elecciones 2026: Conoce AQUÍ cómo verificar tu local de votación asignado vía ONPE

A puertas de llevarse a cabo las elecciones 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene preparando una de las etapas más importantes como lo es la asignación del local de votación. En la siguiente nota conoce aquí mayores detalles para saber cómo verificar ello.

Local de votación asignado enviado por correo

Desde el reciente domingo, 25 de enero, la ONPE inició el envío de correos electrónicos a aquellos ciudadanos que utilizaron el aplicativo Elige tu Local de Votación, con el principal objetivo de que los electores puedan verificar dónde los tocará sufragar.

Recordemos que hasta el pasado 14 de octubre los peruanos tuvimos la oportunidad de elegir el lugar en el que emitirán su voto a través de la plataforma que el organismo encargado de la organización, ejecución y supervisión de los mecanismos de participación ciudadana puso a disposición en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Cabe mencionar que, las personas pudieron elegir hasta tres alternativas de locales elegidas durante el proceso de selección inicial que se llevó durante el 2025.

Mediante sus canales oficiales el organismo electoral hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a su correo electrónico, donde recibirán la información correspondiente al local de votación.

La elección de los miembros de mesa

En paralelo, el pasado 23 de enero, la ONPE llevó a cabo la selección preliminar de candidatos a miembros de mesa como paso previo al sorteo que está programado para desarrollarse este jueves 29 de enero como parte de las elecciones 2026.

Cabe señalar que, serán nueve los ciudadanos que serán sorteados de los cuales tres serán miembros titulares y seis suplentes, pero serán tres quienes ejercerán este cargo durante toda la jornada electoral.

Además, los individuos que no cuentan en este proceso son los que tienen impedimentos legales, como candidatos, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos mediante voto popular.

Por otro lado, quienes sí participarán al igual que el resto de la ciudadanía son los miembros de las FFAA y la PNP, también los bomberos y los representantes de la Fiscalía que serán parte de la prevención e investigación de delitos electorales.

