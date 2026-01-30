¡Indignante! Madre denuncia a su propia hija de robarle S/200.000 de su jubilación: "Todas mis cuentas"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho totalmente indignante. Con lágrimas en los ojos totalmente afectada, una madre, que presenta un estado de salud delicado, ha acusado a su propia hija de robarle el monto de 20 mil soles de su jubilación.

Gasto sistemático junto a su pareja

Desde el 2023 tras el fallecimiento de su esposo, la agraviada identificada como Luz Angélica Meneses Tay, de 62 años, abandonó su casa de Villa El Salvador para mudarse al domicilio de su hija Rosana Bravo, allí permanecció hasta mayo de 2025 cuando de pronto todo cambió.

Su otro hija, que corresponde al nombre de Shirley Bravo, señala que su hermana "se quedó con absolutamente todo", pese a los esfuerzos por solicitarle documentos, Rosana "se negó en todo momento". "Ahí comenzaron las sospechas ya que ella era la única que manejaba los documentos de mi mamá, incluido todas sus tarjetas", señaló Shirley.

La adulta mayor iba a percibir una jubilación y CTS que ascendía alos 140 mil soles debido a que ejercició por más de 40 décadas como maestra. Según relata, su hija Shirley, su progenitora no sabía cuándo sería el día en que le depositen dicho dinero, pero acusa a su hermana de haber sacado este monto económico de manera sistemática por sumas de tres mil soles en retiros del cajero del Banco de la Nación.

Pero este hecho no lo realizaba sola sino que lo hacía en conjunto de su pareja venezolana. Además, estuvo realizando compras ostentosas en diversos centros comerciales de la capital por sumas de hasta 5 mil soles. De esta manera, entre abril y junio del año pasado ha vaceado cerca de 200 mil soles de los fondos de la mujer que le dio la vida en el Banco de la Nación y 6 mil dólares en Interbank.

Había un trato entre ambas hermanas de no "tocar" para nada dicho dinero de su mamá debido a que estaría destinado para solventar sus atenciones médicas y terapias debido a que padece de hipertensión y diabetes.

Madre denuncia que hija le robó S/20 000

"Empecé a sospechar de todos. Venía con cosas que compraba, venía con colchones para el bebé, compraba cosas. Y yo dije: "¿De dónde? ¿ Qué está pasando? ¿ De dónde tiene plata?", manfiestó la progenitora.

El programa de televisión 'Arriba mi gente' se contactó con Rossana Patricia, quien aseguró que todas las denuncias en su contra eran falsas y que su hermana buscaba perjudicarla. Lo único que señaló fue que retiró alrededor de 60 mil soles, cifra que según sosutvo fue destinada a la remodelación de una casa familiar.

