Exalcalde de Comas Miguel Saldaña es sentenciado por construcción de Mall Plaza sin estudios técnicos

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este jueves 29 de enero, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte condenó al exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, con cuatro años de pena privativa de libertad por el delito de negociación incompatible en la construcción del Mall Plaza Comas.

Exalcalde de Comas y cuatro exfuncionarios municipales son sentenciados

La fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrapano Collantes encontró culpable a Saldaña por hechos ocurridos en el 2017, cuando este y otros cuatro exfuncionarios municipales aprobaron la solicitud de habilitación urbana y licencia para uso comercial a la empresa Mall Plaza Inmobiliaria para la construcción del Mall Plaza Comas.

Cherrapano sostuvo que Saldaña y sus entonces trabajadores otorgaron esta autorización sin exigir los estudios de impacto ambiental y vial que la norma establece como obligatorios.

El exfuncionario fue encontrado culpable de dicho delito, en agravio de la Municipalidad Distrital de Comas. Con él, también fueron sentenciados, en segunda instancia, dos exfuncionarios municipales: Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano, y Juan Amésquita, exsubgerente de Obras Privadas.

También están implicados dos exservidores municipales, Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, con la misma pena de cuatro años y por el mismo delito de negociación incompatible.

Además, se estableció en la sentencia que, en el transcurso del proceso, la empresa entregó 200 toneladas de rocas a la Municipalidad para obras de prevención del río Chillón, un hecho que evidencia la existencia de un interés indebido que comprometió la transparencia del procedimiento.

Los imputados tuvieron un rol específico en los actos ilícitos: Saldaña no ejerció el control necesario sobre los trámites, Ávalos firmó la aprobación de la habilitación, Amézquita autorizó la licencia de la edificación, y Sánchez y Odar elaboraron informes que favorecieron el proyecto.

Por decisión del Poder Judicial, la condena inicial implicó 156 jornadas de trabajo comunitario. Además, los cinco condenados fueron inhabilitados por cinco años de ejercer cargos públicos y deberán pagar una reparación civil de S/25 000 al Estado, como compensación por los perjuicios causados por sus actos ilícitos.

CAL: "Patricia Benavides fue suspendida por mentir a la JNJ"

Tras la decisión del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) de suspender temporalmente por seis meses a la fiscal suprema Patricia Benavides del ejercicio de sus funciones como abogada, la institución se pronunció y descartó que se trate de una sanción definitiva.

Mediante un comunicado emitido este jueves 29 de enero, el CAL informó que la medida cautelar se debe a una infracción ética en la que incurrió Benavides, al haber mentido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dando información contraria a la verdad durante el concurso para postular para fiscales supremos.