Paolo Guerrero: Así fue su primer gol en el Apertura contra Sport Huancayo

La locura se desató en el IPD de Huancayo cuando Paolo Guerrero rompió la red con el primer gol de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. Con un penal bien colocado, el 'Depredador' hizo saltar a todos los hinchas y dejó en claro que empieza la temporada con todo.

Así fue el primer gol de Paolo Guerrero

El primer tiempo del encuentro estuvo cargado de tensión. A pocos minutos de que culminara la primera mitad, el árbitro Joel Alarcón cobró un penal a favor de Alianza Lima, despertando la esperanza de los miles de hinchas blanquiazules presentes.

Sin dudarlo, Paolo Guerrero se paró frente al balón y ejecutó un remate cruzado perfecto, dejando sin opción al arquero Ángel Zamudio. La reacción de la tribuna fue inmediata: cánticos, banderas y aplausos para celebrar el primer gol del torneo.

Sin embargo, la alegría duró poco. En los descuentos del primer tiempo, Sport Huancayo logró empatar 1-1 con un cabezazo de Franco Caballero tras un centro desde la banda derecha, dejando momentáneamente a los locales y visitantes con la misma cantidad de goles.

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no se transmitió por L1 Max, el canal con derechos de TV de todos los equipos de la Liga 1 2026, debido a una deuda de 1190 Sports.

La empresa matriz no pagó al Rojo Matador los últimos meses de 2025, por lo que el club huancaíno, como local, decidió impedir la televisación del encuentro.

Alianza Lima y sus dos bajas

A través de sus redes sociales, Alianza Lima informó que Jesús Castillo sufrió una lesión durante el partido contra Inter Miami en Matute, correspondiente a la Tarde Blanquiazul.

"Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda", señaló.

También dieron a conocer que Josué Estrada sufrió una tendinitis en la rodilla derecha, por lo que el defensa de 29 años quedó fuera del duelo ante Inter Miami.

"Ambos jugadores ya iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y el club brindará información sobre su evolución", agregó Alianza.

Así, Paolo Guerrero abrió el Torneo Apertura 2026 con un gol que hizo vibrar a los hinchas de Alianza Lima en Huancayo. Desde el penal, el 'Depredador' dejó claro que llega con hambre de gol y listo para liderar a los blanquiazules esta temporada.