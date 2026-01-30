Liga 1: Encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima no será televisado por deudas de 1190 Sports

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 2026 arranca con el pie izquierdo debido a temas administrativos. Y es que a pesar de haber llegado a un acuerdo con la FPF, Sport Huancayo no dejó ingresar a los equipos de transmisión de 1190 Sports por lo que el encuentro ante Alianza Lima no será televisado para todo el país.

Duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima no será televisado

Exitosa pudo conocer que sobre la noche de este jueves 29 de enero todos los clubes del campeonato local llegaron a un acuerdo de no permitir las transmisiones de sus encuentros si es que la empresa encargada de los derechos de televisión no se ponía al día en los montos adeudados en los últimos meses.

Por ello, cuando el equipo de transmisión de 1190 Sports intentó hacer su ingreso al IPD de Huancayo, la directiva les cerró las puertas debido a esta situación. Luego de unos minutos, estos lograron ingresar, pero sin la autorización de poder transmitir debido a este acuerdo.

"El partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, hasta el momento, no será televisado. En un inicio, al equipo de 1190 Sports no se le permitió el ingreso. Si bien luego pudieron acceder al recinto, la dirigencia de Huancayo no autorizó la transmisión del encuentro", informó Piero Panduro.

#LOULTIMO 🚨 El partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, hasta el momento, no será televisado.

En un inicio, al equipo de 1190 Sports no se le permitió el ingreso. Si bien luego pudieron acceder al recinto, la dirigencia de Huancayo no autorizó la transmisión del encuentro. pic.twitter.com/W5ZeClXjmO — Piero Panduro (@pieropan99) January 30, 2026

Exitosa también pudo conocer que esta medida no solo sería tomada para este encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima, sino para cada uno de los partidos de la primera fecha de este Torneo Apertura.

Noticia en desarrollo...