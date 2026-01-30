Mininter anuncia fiscalías especializadas contra la extorsión en Perú tras reunión con transportistas

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 30, el Ministerio del Interior (Mininter) se reunió con representantes de gremios de transportistas, donde se plantearon nuevas herramientas legales y policiales para combatir la extorsión y sicariato que golpea ampliamente al sector.

Mininter vuelve a dialogar con representantes de sector transporte

El encuentro fue liderado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en las instalaciones de la empresa Transporte Pesqueros, en Santa Anita. Allí se estableció un espacio de diálogo directo entre las autoridades y los transportistas para recoger sus principales preocupaciones.

Durante la reunión, Tiburcio exhortó a los transportistas a formalizar las denuncias, recordándoles que existen mecanismos de reserva de identidad y medidas de protección. De esta forma, las investigaciones avanzan sin exponer a las víctimas.

En ese sentido, el ministro recalcó la importancia de presentar una denuncia, pues representa un paso clave para desarticular a las organizaciones criminales y enfrentar las extorsiones.

"Si no hay denuncia, no hay investigación y si no hay investigación, no hay un hecho real", manifestó Tiburcio.

El oficial general de la PNP en retiro recalcó que las víctimas pueden acudir a la División de Investigación de Extorsiones o a otras dependencias de la Policía Nacional para denunciar a los criminales.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se reúne con representantes de gremios de transportistas con el fin de potenciar las estrategias contra la extorsión, mediante nuevas herramientas legales y policiales diseñadas para garantizar la seguridad y confidencialidad. pic.twitter.com/gJIVdo8oPq — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 30, 2026

Asimismo, Tiburcio anunció que el Mininter viene coordinando con el Ministerio Público la implementación de fiscalías especializadas en delitos de extorsión, como parte de la política nacional de lucha frontal contra el crimen organizado.

Esta reunión de trabajo contó con la participación del presidente de la ATU, David Hernández; jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo; la directora general contra el Crimen Organizado del Mininter, Silvia de la Cruz; y otras autoridades del sector transporte.

Gobierno vuelve a aplazar el Plan de Seguridad Ciudadana

Pese a que fuera anunciado a inicios de enero, en medio de una serie de ataques extorsivos contra el transporte público de Lima y Callao, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del gobierno de José Jerí ya no será presentado en enero.

Si bien es cierto, que en más de una ocasión mencionó que el plan se implementará "progresivamente" hasta su aprobación definitiva, la estrategia para hacerle frente a la delincuencia recién podría hacerse realidad en la primera semana de febrero entrante, esto debido a la publicación de la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, publicada el sábado 24 de enero en el portal institucional del Ministerio del Interior.

Tras una nueva reunión entre el ministro del Interior Vicente Tiburcio y representantes de gremios de transportistas, se anunció la coordinación de nuevas fiscalías especializadas en el delito de extorsión.