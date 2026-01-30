Petroperú: Defensor del Pueblo pide al TC declarar la "inconstitucionalidad total" del decreto que reorganiza petrolera

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Ante el Decreto de Urgencia N° 010-2025 donde el Ejecutivo ordena la reorganización patrimonial de Petroperú, encargando ello a Proinversión, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la medida por "vulnerar separación de poderes".

El decreto fue publicado por el gobierno de José Jerí a vísperas del Año Nuevo, estableciendo medidas extraordinarias para reorganizar patrimonial y operativamente a la petrolera, con el objetivo de "resguardar su sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de su producción".

Exige declarar inconstitucional decreto de urgencia de Petroperú

Según la demanda difundida por Infobae y presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, esta norma vulneraría la naturaleza jurídica y su finalidad, pues sería incompatible con el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43 de la Constitución.

En base a ello, Defensoría solicitó al Tribunal Constitucional declarar la "inconstitucionalidad total" del decreto de urgencia y se ordene su expulsión del ordenamiento jurídico.

Además, Gutiérrez pide que se declare "la reserva de la ley sobre cualquier reforma estructural, reorganización integral o modificación del régimen jurídico de Petroperú", para que esta solo pueda ser dispuesta por el Parlamento.

"(Se solicita) se declare la reserva de ley, disponiéndose que tales medidas solo puedan implementarse mediante una Ley del Congreso, garantizando el debate parlamentario y la seguridad jurídica", se lee en documento.

Defensoría presenta demanda de inconstitucionalidad contra decreto de urgencia que reorganiza Petroperú.

La cuarta solicitud de la demanda de inconstitucionalidad es que se prohiba que los decretos de urgencia introduzcan reformas estructurales y reorganizaciones de las empresas del Estado, como criterio interpretativo vinculante.

"Que los decretos de urgencia, debido a su naturaleza jurídica excepcional y transitoria, están impedidos de introducir reformas estructurales, reorganizaciones permanentes o alteraciones al régimen de propiedad de empresas del Estado", sostiene la demanda.

Entre los demandados figuran el presidente interino de la República, José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez y el procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales de la PCM, Carlos Cosavalente Chamorro. Este último deberá responder en el proceso de inconstitucionalidad, en representación del Ejecutivo.

MEF descarta privatización de la empresa petrolera

Tras la polémica generada en la clase política, especialistas y opinión pública sobre el decreto de urgencia, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, descartó cualquier tipo de privatización de la petrolera, situación que le ha valido la apertura de una moción de censura al interior del Congreso, así como un intento de vacancia a José Jerí.

En entrevista para Canal N, sostuvo que lo impulsado es necesario por el colapso financiero en el que se encuentra la empresa y que un primer paso para ello es la presentación del "Plan de Promoción de Activos" a cargo de ProInversión, el cual estaba previsto a presentarse en 60 días, pero que podría darse antes que acabe el mes