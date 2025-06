Denuncian a Delia Espinoza ante la JNJ: Exconsejero regional de Moquegua pide su suspensión en el cargo

En diálogo exclusivo con Exitosa, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, explicó que la finalidad de presentar la denuncia contra Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Luis Miguel Caya, en conversación con Cecilia García en 'En Defensa de la Verdad', dio detalles de su denuncia formal ante la JNJ contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitando su suspensión provisional y eventual destitución por presuntas faltas disciplinarias graves.

Según su alegato, Espinoza habría incurrido en la infracción de sus deberes de neutralidad y ejercicio adecuado del cargo al desobedecer una resolución del organismo encargado de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales.

Asimismo, se reveló que el documento de la denuncia estaría respaldada por los incisos 6 y 13 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, que prohíben interferir en las funciones de otros órganos del Estado o actuar de manera que comprometa gravemente el ejercicio del cargo. En ese marco, en Exitosa, el exconsejero regional de Moquegua negó tajantemente que el objetivo de su proceder sea para favorecer a Patricia Benavides y reponerla como fiscal de la Nación.