Denuncian maltrato contra oso perezoso durante rescate en Tocache: Fiscalía inicia investigación preliminar

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de abandono y actos de crueldad por el presunto maltrato en contra de un oso perezoso durante su rescate en San Martín.

Fue un rescate accidentado

La intención por salvaguardar la vida de un oso perezoso pudo acabar con la pérdida de esta especie animal en peligro de extinción. Imágenes difundidas en redes sociales muestran como personal de una empresa eléctrica, abordo de un elevador hidráulico, intenta separar al animal de los cables eléctricos de una calle de Tocache. El propio personal, no capacitado en rescate animal, intentó movilizar al animal hacia tierra.

Sin embargo, por no contar con un adecuado procedimiento de rescate, el animal cayó desde las alturas de los cables sin ningún personal que pudiera recibirlo; el animal terminó en el suelo. Posteriormente, personal del municipio levantó al animal desde una de sus extremidades y fue arrojado hacia la tolva de un vehículo municipal.

La tipificación penal del maltrato animal ya no se califica como una sanción, sino se califica como un delito con pena de hasta 5 años de cárcel, según lo establecido en la Ley 30407, 'Ley de Protección y Bienestar Animal'. Tal normativa protege a animales domésticos y silvestres, tal como el caso del oso perezoso.

El caso ha generado rechazo en la población con conciencia animal, además de evidenciar una problemática del país: la falta de personal calificado en todo el territorio peruano para atender este tipo de circunstancias y no apeligrar la vida silvestre.

Pronunciamiento de Pancho Cavero tras caso de oso perezoso

Por lo pronto, la Fiscalía ha iniciado investigación preliminar en contra de los que resulten responsables por el presunto maltrato en contra de un oso perezoso en la localidad de Tochache en San Martín.

Inician investigación preliminar

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache inició investigación preliminar en contra de los que resulten responsables tras la difusión de un video donde se observa un presunto maltrato animal en contra de un oso perezoso al momento de ser rescatado de unos cables eléctricos de una vía pública en el distrito de Tocache, en San Martín.

Dentro de las primeras diligencias dirigidas por la fiscal provincial Guamner Medina Herrera, se encuentran la relación de trabajadores de la empresa eléctrica y del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tocache; personal de ambos equipos que participaron en el acto.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres en agravio de un oso perezoso que habría sido maltratado durante su rescate en la localidad de Tocache,... pic.twitter.com/hxLuw09eWN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 29, 2025

Sin embargo, en el intento por salvaguardar la vida de este ejemplar, el oso perezoso cayó desde las alturas del cableado eléctrico. Por ello, la Fiscalía también ha solicitado identificar el estado de salud del oso perezoso, recoger las declaraciones de las personas que estuvieron como testigos. Además, solicitan que la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Tocache, entidad supervisada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), realice un informe tras el encuentro de la especie.