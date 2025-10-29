Callao: Policía Nacional captura en La Perla a adolescente implicado en sicariato

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las medidas del estado de emergencia establecido en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un operativo en el distrito de La Perla, en el Callao. Allí capturaron a un adolescente de 17 años que se encuentra sindicado como presunto sicario.

Capturan a adolescente en La Perla

La madrugada de este miércoles 29 de octubre, efectivos policiales del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en conjunto con la División de Investigación de Homicidios (Dirnic) ingresaron a una quinta ubicada en la zona de Vigil y realizaron la intervención con el objetivo de frenar el aumento de crímenes cometidos por menores de edad.

De acuerdo a información vertida por América Noticias el joven estaría involucrado hasta en dos homicidios registrados en el presente año. Entre ellos se le acusa de estar implicado en el asesinato de Paul Michael Luna Coloma, que ocurrió el pasado 4 de septiembre en el distrito de San Miguel.

Cabe resaltar que, este hecho de sangre fue registrado por una cámara de seguridad en el que se observa que la víctima fue interceptada por dos sujetos quienes lo acribillaron disparándole a quemarropa y posteriormente cayó sobre el pavimento.

Además, el segundo crimen que se le atribuye se produjo el pasado 16 de mayo en Bellavista. En este caso la fallecida fue una mujer de nacionalidad venezolana, quien se encontraba junto a su pareja y su hija de un solo año cuando le arrebataron la vida a balazos.

Según información preliminar manejada por la PNP, existe un video el cual habría sido grabado por el menor de 17 años durante el ataque, lo que reflejaría su frialdad al operar.

Pertenecería a banda criminal

Vale indicar que, se conoció que este joven se tomaba fotografías posando junto a armas de fuego de alto calibre reforzando de esta manera su vínculo con el mundo del hampa del Callao.

Al respecto, la Policía Nacional refiere que el menor integraría la banda criminal 'Los Babys Calacos del Callao', un grupo delictivo conformado en su mayoría por adolescentes que se dedican al sicariato, extorsión y cobro de cupos en zonas de influencia.

Esta organización delincuencial estaría relacionado con el crimen de un conductor de transporte público en Ventanilla, que se encuentra en investigación.

