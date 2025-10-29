SJM: Pasajeros captan preciso instante en que delincuentes roban camioneta en plena vía pública

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, la delincuencia se agudiza más y cobra nuevas víctimas. Esta vez, pasajeros de un bus de transporte público captaron el preciso instante en que delincuentes encañonan a conductor y roban su camioneta en el distrito de San Juan de Miraflores.

Delincuentes roban camioneta

Este miércoles 29 de octubre pasajeros de un bus se mostraron preocupados e indignados al presenciar en plena vía pública que dos sujetos uno encapuchado y otro con gorra azul, cubriéndose el rostro con una mascarilla, interceptan una camioneta de color plomo y posteriormente proceden a robarla, sin temor a ser descubiertos y ante la presencia de peatones y otras unidades móviles.

El hecho delictivo se suscitó en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, cerca al Hospital María Auxiliadora, mientras el semáforo marcaba la luz roja. En el audiovisual se logra escuchar a una mujer confirmar que fueron en total 3 facinerosos los que ejecutaron esta fechoría. "Mira lo que le hacen", expresa atemorizada.

De acuerdo a testigos, el conductor del vehículo quedó abandonado en plena pista y perplejo al ser víctima de este robo, mientras a su alrededor transeúntes y pasajeros se mostraron indignados.

En medio de este nuevo acto delincuencial, un sereno de la jurisdicción se percató del asalto y alertó de los suscitado. Tras ello los delincuentes abandonaron el vehículo.

Así se observa de acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad. Posteriormente, personal de Serenazgo se hizo presente para dar con el paradero del dueño y con los sujetos que la hurtaron.

#LOÚLTIMO Pasajeros graban momentos en que delincuentes encañonan y roban camioneta en SJM, cerca al Hospital María Auxiliadora. pic.twitter.com/o0ofYE5x2O — Roger García (@RogerAderly) October 29, 2025

Otro asalto a vehículo en SJM

La noche del último martes 28 otra camioneta fue interceptada por delincuentes armados quienes obligaron a descender al conductor de la unidad móvil para robarle la camioneta.

Estos sujetos le cerraron el paso en una calle estrecha de San Juan de Miraflores, tan solo les tomó alrededor de 15 segundos para cometer este delito en pleno estado de emergencia en Lima y Callao. Inclusive algunos sacan a la familia, entre los que se encontraba dos menores de edad. Posteriormente, los facineross se suben al vehículo y se lo llevan.

En síntesis, en pleno estado de emergencia en Lima y Callao, pasajeros de un bus de transporte público captaron el preciso instante en que delincuentes encañonan a conductor y roban su camioneta en el distrito de San Juan de Miraflores. Cabe señalar que, posteriormente los facinerosos abandonaron el vehículo luego que un serenazgo alertara de este asalto de acuerdo a cámaras de seguridad.