Judiciales
Red criminal con dos policías

Dictan 30 meses de prisión preventiva contra 16 investigados de 'Los letales del norte - Nueva generación'

Los 16 detenidos de 'Los letales del norte - Nueva generación' enfrentaran prisión preventiva por extorsión, sicariato y otros delitos. Dentro de los implicados se encuentran dos efectivos de la PNP.

Dictan 30 meses de prisión preventiva contra integrantes de 'Los letales del nor
Dictan 30 meses de prisión preventiva contra integrantes de 'Los letales del nor (Fuente: Mininter)

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 28/10/2025

El Poder Judicial (PJ) dictó 30 meses de prisión preventiva en contra de 16 investigados de la organización criminal 'Los letales del norte - Nueva generación', presuntos criminales que habrían participado en extorsión, sicariato en la región de La Libertad.

Prisión preventiva contra 16 investigados

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad (Equipo 3) inició las investigaciones en contra de 16 detenidos de la organización criminal 'Los letales del norte - Nueva generación', que realizaban sus operaciones delictivas en Trujillo, El Porvenir, Laredo y otros.

Dentro de los detenidos se encuentran 3 mujeres identificadas como Lucy Moreno, Fanny Rodríguez y Claudia Segura; y 13 hombres que responden a Henry Floreano, Jonatan Paredes, Wagner Castillo, Christian Álvarez, Juan Santillán, Jefferson Polo, Ángel Vega, Yener Burgos, Kenyi Salirrosas, Luis Gutiérrez y, el presunto cabecilla, Carlos Vásquez, alias 'Chino Verde'.

En la intervención policial se detuvo a dos efectivos policiales Óscar Paredes y Daniel Reyes, participes de la organización delictiva dedicada a la extorsión y otros delitos. Los 16 investigados fueron trasladados al centro penitenciario El Milagro.

Entre las acciones criminales de este grupo se encontraban las disputas por control territorial contra otra banda criminal; cuyas principales víctimas eran los ciudadanos trujillanos quien son expuestas a estos conflictos criminales.

Además, según la investigación fiscal, empresarios, transportistas y comerciantes eran los principales agraviados por parte de 'Los letales del norte - Nueva generación'. Los 30 meses de prisión preventiva, funcionan como una medida cautelar para que las personas vinculadas sean materia de investigación y no se interrumpa.

Desarticulación de 'Los letales del norte - Nueva generación'

El pasado 30 de setiembre un megaoperativo entre Lima y La Libertad por parte de la PNP capturó a los 16 integrantes de la organización criminal en donde se capturó al presunto cabecilla, Carlos Vásquez.

En la intervención, al meno 20 viviendas fueron incautadas en la ciudad de Trujillo, principalmente, en 5 distritos entre los que se incluyen El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora.  También se incautaron armas de fuego, municiones usados para la extorsión y sicariato en el norte del país. 

Dos efectivos policiales fueron intervenidos en la ciudad de Lima, a quienes se les atribuye haber colaborado con la organización criminal a pesar de formar parte de la PNP, una traición más por parte de malos efectivos policiales.

Con los 16 detenidos bajo arresto, la investigación fiscal continuará su curso en contra de los presuntos integrantes de la organización criminal 'Los letales del norte - Nueva generación', operarios del crimen en La Libertad.

