Anahí de Cárdenas toma una decisión clave sobre su salud: Lo que sea mejor para mí y mi familia

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anahí de Cárdenas sorprende a sus seguidores al realizar un importante anuncio respecto a su salud. Una decisión que se daría tras darse a conocer la noticia de que su compañera del ámbito artístico, Natalia Salas, entró en etapa de metástasis en su cáncer, esta vez en una de sus vértebras.

¿Qué decidió Anahí de Cárdenas sobre su salud?

Tras expresarle su solidaridad y completo apoyo a su amiga Natalia Salas e incluso calificarla como una mujer "poderosa y valiente", que pese a las vicisitudes de la vida sabe salir adelante, Anahí de Cárdenas, volvió a dejar desconcertados a sus seguidores en redes sociales.

Pues bien, la artista peruana, quien superó el cáncer en el año 2022, hizo una inesperada confesión: interrumpió su tratamiento de bloqueo hormonal porque salió embarazada en diciembre del 2024 de su primer bebé, cumpliendo así su sueño de ser madre; sin embargo, decidió retomarlo como forma preventiva de la enfermedad.

"Y sí, he estado medio bajoneta estos días. He retomado mi triptorelina - inyección que duerme los ovarios como prevención para el cáncer de mama, que emocionalmente me bajonea bastante - era algo que le había prometido al doctor que retomaba luego de mi embarazo y ando un poco conflictuada con el tema", expresó en un inicio, en su cuenta de Instagram.

Tratamiento preventivo contra el cáncer de mama

Pese a que el tratamiento que decidió retomar la tiene algo "conflictuada" y "bajoneada", por recomendación médica, debe completar un año adicional de terapia hasta que decida salir nuevamente embarazada. Seguidamente, Anahí aclaró que actualmente está bien de salud, pero que el proceso es una forma de cautela.

"Estoy bien, no tengo nada, es solo parte de mi tratamiento de mantenimiento de siempre. El bloqueo hormonal supuestamente es entre 5 a 10 años. Yo lo hice por 4 y salí embarazada, entonces debo un año de tratamiento. Dado que tuve cáncer de mama bastante joven, entonces el doctor me sugirió seguir hasta que decida salir embarazada de nuevo y luego del embarazo volvíamos a conversar", puntualizó.

Finalmente, en su publicación en redes, la popular 'Rubí San Román' de la serie 'AFHS', enfatizó que se realizó un estudio genético para ver si es que debe hacer algún análisis más o tratamiento como prevención. "Sea lo que salga, tomaré las decisiones acordes a lo que sea mejor para mi salud y mi familia", indicó, reflejando que tomará de la mejor manera los resultados.

En resumen, la actriz Anahí de Cárdenas reveló en sus redes sociales que continuará con su tratamiento médico hasta completar el tiempo recomendado por su oncólogo, tras haberlo detenido durante su embarazo. Subrayó que está bien de salud, pero la decisión es solo por prevención.