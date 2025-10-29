Martín Vizcarra sobre rechazo a pedido de anulación de juicio: "Es una decisión que acato, pero que no me detiene"

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció tras la decisión de la Corte Suprema que rechazó su recurso de casación para anular el juicio que se le sigue por el presunto delito de cohecho en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Vizcarra reacciona a resolución

A través de sus redes sociales, Vizcarra reaccionó a la decisión que rechaza su solicitud y genera que continúe el juicio seguido en su contra por cohecho y otro diferente por colusión pero por los mismos hechos imputados en el mismo caso.

"¡Mi compromiso con la verdad sigue firme! La decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de casación, que buscaba corregir diversos vicios de procedimiento y graves vulneraciones en mi proceso, es una decisión que acato, pero que no me detiene, ni me doblega ", dijo al inicio.

Además, señaló que junto a su defensa está enfocado en el juicio oral, cuya sentencia se podría dar en las próximas semanas, y aseguró que no hay sustento en la acusación en su contra.

"Mi defensa y yo estamos enfocados en el juicio oral, donde se demostrará que la verdad es una sola. No hay ni habrá prueba que sustente la acusación en mi contra. Tengo la convicción que la justicia prevalecerá y demostrará mi inocencia", publicó.

Revés para Vizcarra

La defensa de Martín Vizcarra buscaba que la acusación por cohecho y colusión se tramite en simultáneo, ya que ambos delitos que se le acusan son por los mismo actos en el mismo caso.

Sin embargo, no lo lograron, porque el control de acusación por cohecho continuó y, posteriormente, se formuló la de colusión. Cabe señalar que previo a que inicie el juicio se solicitó al Juzgado Colegiado declarar nula la citación, pero se rechazó.

Esto es lo que la defensa de Vizcarra puso nuevamente en debate, pero el juez supremo César San Martín, como titular del tribunal, rechazó el recurso de casación al considerar que el cuestionamiento ya había sido resuelto en el control de acusación.

Durante la audiencia, la Sala Penal cuestionó el tiempo entre la supuesta irregularidad y la presentación del pedido de nulidad, pues la resolución de citación es de julio del 2024 y la solicitud de nulidad se presentó 3 meses después.

Además, señalaron que no podían pronunciarse por la denuncia de vulneración al derecho fundamental, pues debe esperarse si se plantea en los alegatos finales del juicio como un supuesto vicio. De rechazarse sería parte del agravio en apelación.

