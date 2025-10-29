RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Contradice a informe

Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ordena retiro de vehículos y resguardo de Delia Espinoza

Delia Espinoza se ha quedado sin los vehículos y resguardo que tenía en el Despacho de la Fiscalía de la Nación, luego de que el fiscal interino, Tomás Gálvez, disponga su asignación a otra área.

Tomás Gálvez le quita vehículos y resguardo a Delia Espinoza.
Tomás Gálvez le quita vehículos y resguardo a Delia Espinoza. (Composición Exitosa)

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 29/10/2025

A través de un oficio, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, dispuso que se le retiren los vehículos y el resguardo personal que tenía Delia Espinoza. En su lugar, los automóviles y el personal que estaban al servicio de la magistrada pasarán a la Subgerencia de Transportes a partir del miércoles 29 de octubre.

Deberán salir del despacho de la Fiscalía

El documento fue presentado al gerente general de la Fiscalía, César Augusto Enríquez Gutiérrez el pasado martes. El oficio con número 355-2025-MP-FN, señala que las dos unidades que servían a Espinoza Valenzuela y los conductores deberán ser retirados de la oficina donde laboraba. Gálvez Villegas no precisó la razón de su decisión.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a su vez, solicitarle ser sirva disponer que los vehículos asignados al Despacho de la Fiscalía de la Nación, así como los conductores de los mismos, se asignen al pool de vehículos de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre del 2025", menciona la carta del fiscal Gálvez.

Oficio enviado por Tomás Gálvez.
Oficio enviado por Tomás Gálvez para el retiro de vehículos y resguardo a Delia Espinoza.

Pese a que un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica recomendaba que la exfiscal de la Nación continúe utilizando los automóviles, el fiscal interino decidió quitarle el privilegio. Cabe precisar que la Policía Nacional del Perú (PNP) que pese a la suspensión, debían velar por su integridad.

"Sobre la asignación y uso de vehículos; consideramos que debe declararse procedente la solicitud de la dra. Delia Espinoza Valenzuela", menciona el informe.

Oficio que permitía a Delia Espinoza seguir con su vehículo y resguardo.
Oficio que permitía a Delia Espinoza seguir con su vehículo y resguardo.

Delia Espinoza no volverá a la Fiscalía de la Nación

Luego de que el Poder Judicial ordene que Espinoza Valenzuela retome sus funciones en la Fiscalía, en el último día que tenía permitido, la Junta Nacional de Justicia emitió su decisión. Acataron la medida cautelar del PJ, pero anunció que será asignada a otra área dentro del Ministerio Público.

"Suspender provisionalmente los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de 12 de junio del 2025, emitida en el Procedimiento Disciplinario N° 001-2024-JNJ", mencionaba el primer punto de la resolución de la JNJ.

En consecuencia, Delia Espinoza se ha quedado sin los vehículos y el resguardo que tenía en el Despacho de la Fiscalía de la Nación. Así lo ordenó el fiscal interino, Tomás Gálvez, a través de un oficio.

Temas relacionados Delia Espinoza fiscal de la Nación interino resguardo Tomás Gálvez vehículos

