Trágico accidente en Cusco: Helicóptero sufrió siniestro en planta de gas dejando tres fallecidos

Este miércoles 29 de octubre un trágico accidente se ha registrado en el Cusco, luego de que un helicóptero de la empresa Helisur sufriera un siniestro en la planta de gas natural Malvinas, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. Los tres tripulantes resultaron fallecidos tras el lamentable suceso.

Accidente ocurrió en la tarde

De acuerdo al comunicado que emitió la empresa Pluspetrol, a cargo de la planta, el lamentable hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la tarde. En ese momento, la aeronave operada por las tres víctimas que laboraban para la compañía operadora, realizaba maniobras de carga en la zona de operaciones áreas.

"Con mucho pesar confirmamos el lamentable deceso de las tres personas. Junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante este tipo de emergencias a fin de realizar las labores correspondientes", indica el comunicado de Pluspetrol.

Comunicado de prensa de Pluspetrol tras accidente.

Ambas firmas mantienen comunicación y coordinación permanente a raíz del accidente fatal, junto a las autoridades a cargo de la investigación. Según información de la misma web de Helisur, esta empresa es líder operando helicópteros en Perú y aspira a serlo en toda la región sudamericana.

La versión de Helisur tras el accidente

Del mismo modo, la compañía que opera estas aeronaves de alas rotatorias, se pronunció tras la fatalidad que acabó con la vida de tres de sus operarios. Su pronunciamiento señala que el hecho ocurrió minutos antes que lo señalado por Pluspetrol, aunque coincide en las actividades de carga.

"En la aeronave se encontraban tres queridos miembros de nuestra familia Helisur quienes lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañaos con profundo pesar a sus familiares y seres queridos en este momento tan doloroso", señala el texto.

El pronunciamiento de Helisur tras el siniestro.

La firma menciona al igual que la encargada de la planta, que el hecho está bajo investigación y que están colaborando con los encargado de las indagaciones. Es el primer caso de tal magnitud en la que se ve involucrado este operador en lo que va del 2025.

