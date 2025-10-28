RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Utilizado por pacientes diabéticos

Indecopi: Retiran tabletas de Metformina, para tratamiento diabético, tras detectar "partícula extraña"

Indecopi anunció la inmovilización y retiro de un lote de tabletas de Metformina 850 mg, utilizado para el tratamiento diabético, tras la detección de una "partícula extraña" en un blíster.

Indecopi: Retiran lote de tabletas Metformina 850 mg
Indecopi: Retiran lote de tabletas Metformina 850 mg (Fuente: Composición Exitosa)

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2025

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que la empresa de fármacos Perufarma S.A. ha procedido a la inmovilización y retiro de tabletas del productor Metformina 850 mg.

Retiran lote de Metformina

Atención. El lote 20601775 del producto farmacéutico Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, marca PF Genéricos,  en presentación de caja de 100 comprimidos y con el registro sanitario EN-05802, fabricado por CIFARMA, ha sido retenida para su venta y consumo ambulatorio.

La medida ha sido informada por Indecopi tras ser notificados por la empresa Perufarma luego de haber identificado la presencia de una "partícula extraña" en un comprimido del lote mencionado. La detección de tal contaminante estaba contenido en un blíster adquirido en una botica en Lima.

Noticia en desarrollo...

Crimen contra chofer en el Callao: Fiscalía inició investigación preliminar para encontrar a los responsables de homicidio
Lee también

Crimen contra chofer en el Callao: Fiscalía inició investigación preliminar para encontrar a los responsables de homicidio

Golpe a la delincuencia en Lince: PNP captura a integrante del 'Tren de Aragua' con orden de captura en Chile
Lee también

Golpe a la delincuencia en Lince: PNP captura a integrante del 'Tren de Aragua' con orden de captura en Chile

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA