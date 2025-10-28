Indecopi: Retiran tabletas de Metformina, para tratamiento diabético, tras detectar "partícula extraña"

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que la empresa de fármacos Perufarma S.A. ha procedido a la inmovilización y retiro de tabletas del productor Metformina 850 mg.

Retiran lote de Metformina

Atención. El lote 20601775 del producto farmacéutico Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, marca PF Genéricos, en presentación de caja de 100 comprimidos y con el registro sanitario EN-05802, fabricado por CIFARMA, ha sido retenida para su venta y consumo ambulatorio.

La medida ha sido informada por Indecopi tras ser notificados por la empresa Perufarma luego de haber identificado la presencia de una "partícula extraña" en un comprimido del lote mencionado. La detección de tal contaminante estaba contenido en un blíster adquirido en una botica en Lima.

Noticia en desarrollo...