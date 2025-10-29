PJ ordena liberación de Elizabeth Peralta: Fiscal suspendida continuará siendo investigada

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, ordenó la liberación de la suspendida fiscal de lavado de activos, Luz Elizabeth Peralta Santur, quien cumplía prisión preventiva durante más de un año por el caso 'Oro'.

Enfrentará investigación en libertad

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta saldrá en libertad para afrontar su investigación por el caso 'Oro' lejos de la cárcel. Peralta Santur afrontaba la medida de prisión preventiva desde el pasado 26 de setiembre de 2024, dictado por un plazo de 18 meses.

Sin embargo, el Poder Judicial ha dispuesto su liberación, entre otras medidas de comparecencia, que deberán ser cumplidas por la investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

"Disponer la libertad de la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur, oficiándose para tal efecto a la autoridad penitenciaria para que cumpla lo dispuesto por este Juzgado Supremo", indica la orden.

Dentro de las órdenes que deberán ser acatadas se encuentran la "prohibición de comunicarse con otros investigados, así como con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación".

Además, indica que Peralta Santur tiene un plazo de tres días hábiles, tras haberse notificado la resolución, para efectuar una caución de S/ 10,000 soles a depositar en el Banco de la Nación.

Hasta el momento, la fiscal suspendida cumplía la orden judicial en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, desde el año pasado por su vinculación en una presunta devolución de oro incautado para favorecer al empresario Javier Miu Lei con la presunta influencia de Andrés Hurtado.

¿Por qué fue recluida Elizabeth Peralta?

La suspendida fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, fue investigada por su presunta intervención como fiscal en la devolución de 100 kilos de oro incautados hacia la empresa de Javier Miu Lei.

Por medio de una posible injerencia del conductor de televisión Andrés Hurtado, la apodada 'Mamá' habría sido el nexo dentro de la Fiscalía para la devolución de tal mineral incautado a cambio de un millón de dólares solicitados por el popular 'Chibolín'.

En una reciente audiencia judicial, Hurtado indicó que tal cantidad de dinero no había sido encontrado. "Ahora ya no es un millón de dólares porque nunca lo encontraron, nunca trajeron una prueba", indicó. Por tal razón, pidió la anulación de su prisión preventiva, ante la falta de "nuevos elementos de convicción".

Ahora, el Poder Judicial, ha dispuesto la liberación de Elizabeth Peralta, suspendida fiscal de lavado de activos, quien afrontará la investigación por el 'caso Oro' con medidas de comparecencia.