Dina Boluarte denunciará a la fiscal de la Nación ante el Congreso y la JNJ: "Los combates se ganan en el ring"

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, adelantó que presentará una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y ante la Junta Nacional de Justicia.

En conferencia de prensa, el letrado arremetió contra la titular del Ministerio Público, a quien acusó de actuar de manera desafiante y alejada de los hechos. Además, sostuvo que si los van a investigar, que lo hagan de "manera adecuada".

"Vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República y vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (...) Creo que los combates se ganan en el ring, no fuera de esta. Pero si es que nos van a investigar, que nos investiguen de manera adecuada", declaró.

Asimismo, Juan Carlos Portugal manifestó que la jefa de Estado se siente incómoda por el "contexto" en las que se ha generado las denuncias.

"La presidenta de la República está incómoda por el contexto en el que se han generado estas denuncias. Me parece que el Ministerio Público, con justa razón, ha instrumentalizado el poder como una agenda política, no de la verdad y no de la investigación. Sino con una agenda política suya, partidaria", añadió.