Presidenta del TC: Pedro Castillo cometió un golpe de Estado, no se puede comparar con el caso de Dina Boluarte

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Canal N, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, fue consultada sobre si con el ahora encarcelado exdignatario Pedro Castillo también se le hubiera otorgado un fallo a favor para suspender las investigaciones en su contra, como con la mandataria Dina Boluarte.

Aclara panorama

Pacheco fue enfática al responder que las situaciones de ambos son muy distintas, recordando que Castillo cometió un golpe de Estado, por lo que, a su juicio, no se pueden comparar las casuísticas.

"Me parece que no son equiparables", declaró.

Asimismo, recalcó que el TC es un órgano autónomo y que, "jamás" ha sido presionada por Boluarte o los ministros para votar de una determinada manera. "A total autonomía y en conciencia. Me siento tranquila porque yo no estoy de acuerdo con la impunidad", expresó.

"No le debemos nada a la señora Boluarte"

En relación con las declaraciones de la exjefa del TC, Marianella Ledesma, quien en Exitosa aseguró que la integración de Pacheco, junto a los demás magistrados, se trata de una alianza política con el Congreso, Dina Boluarte y ellos para favorecerse, la actual titular del TC rechazó los comentarios.

Enfatizó que Boluarte no los eligió, ya que ella no se encarga de ese proceso, sino que fue el Parlamento, indicando que "no le deben nada" a la jefa de Estado, ya que, si fueron escogidos, fue por un concurso de méritos.

"No hemos entrado por ningún favor político", expresó.

Resaltó que no están de acuerdo con la impunidad, y que el fallo a favor de la dignataria no significa que no se puedan continuar las investigaciones, solo que con límites.

Recalcó que exhortaron al Ministerio Público a que "debe" continuar con las pesquisas correspondientes, y que, cuando Boluarte termine su mandato, se determinará la culpabilidad.

"Hay que elegir bien al presidente y congresistas"

Durante su intervención, Luz Pacheco invitó a la población a que en los próximos comicios, que se desarrollarán en abril del año 2026, escojan bien al presidente y congresistas que representarán al Perú.

"Hay que elegir bien al presidente y a los miembros del Congreso. Si hay indicios de corrupción al inicio o a mitad de su mandato, existe la vacancia", expresó.

De este modo, se conoció que la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, separó los casos del expresidente Pedro Castillo, del de la mandataria Dina Boluarte, recordando que el primero cometió un golpe de Estado.