Dina Boluarte: Fiscalía abrió investigación contra presidenta por reunión con Patricia Benavides

Dina Boluarte deberá afrontar un nuevo proceso luego de que la Fiscalía de la Nación iniciara investigación contra la mandataria por haberse reunido con Patricia Benavides. Esto fue confirmado por el propio abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, en declaraciones brindadas a Latina.

Según el letrado, las indagaciones iniciaron luego del pronunciamiento de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien confirmó la reunión entre ambas partes. En ese sentido, el defensor legal de la mandataria precisó que su patrocinada está citada para declarar el próximo 9 de octubre.

"La investigación preliminar se inició hace 2 semanas tras la declaración de una sola fuente: el exasesor Jaime Villanueva. La Presidenta está citada para declarar el 9 de octubre a las 9:30 am", indicó.

Sobre la reunión

En diálogo con Latina, Juan Carlos Portugal también sostuvo que la reunión entre Dina Boluarte y Patricia Benavides fue para que la ex Fiscal de la Nación le pida a la presidenta que no diera de baja al general Raúl Alfaro, ex Comandante General de la PNP. Sin embargo, añadió que dicha petición habría sido rechazada y como respuesta la jefa de Estado habría sido denunciado por el delito de genocidio.

"El Ministerio Público dice que hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro, sin embargo, la Presidenta no hace eco a ninguna exigencia. La reunión existió y está probada, pero la consecuencia es que la mandataria no hizo lo que supuestamente le dijo la exfiscal de la Nación y su reacción fue denunciar a mi defendida por el delito de genocidio", añadió.

Habla la defensa de Benavides

En medio de esta información, Exitosa conversó con Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, quien minimizó las declaraciones de su colega respecto a dicha reunión. Este indicó que lo dicho por el abogado no influye en nada al caso se que sigue en el Ministerio Público.

"La señora presidenta tiene que declarar la próxima y recién ahí habrá validez. Lo que el doctor Portugal pueda declarar en algún medio puede servir para la noticia periodística, pero para el caso no aporta en nada, ni a la Fiscalía ni a nosotros", precisó a nuestro medio.

Asimismo, el letrado confirmó que existieron reuniones entre ambas autoridades, pero dejó en claro que ninguna de ellas fue para pedirle que no diera de baja al general Raúl Alfaro.

