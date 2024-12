Dina Boluarte: Fiscalía reprogramó para el 13 de enero declaración de la presidenta por presunto abandono del cargo

La Fiscalía de la Nación informó que, a pedido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se reprogramó su declaración indagatoria para el 13 de enero del 2025 por el caso de la intervención quirúrgica que se sometió en 2023.

El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, indicó que la declaración indagatoria es por la investigación que se le sigue a la mandataria como presunta autora del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por el delito de abandono de cargo.

A inicios de diciembre, el expremier Alberto Otárola confirmó que Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio del 2023. Sin embargo, aseguró que la mandataria no desatendió sus labores en la Presidencia.

"Como es de conocimiento público, en las fechas indicadas, la señora presidenta pasó por un procedimiento quirúrgico pero no estuvo desatendiendo las labores que comprendían su cargo", expresó.

Como se recuerda, la mandataria exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a citarla, a fin de que pueda brindar sus descargos en medio de las investigaciones que afronta.

"Desde el inicio de la investigación han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable. Señora fiscal de la Nación, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé. Se lo pido, se lo exijo en aras del debido proceso", mencionó.

En esa misma línea, la jefa de Estado reiteró que ella, en su calidad de máxima autoridad del Perú, está dispuesta a exponer sus argumentos en el marco de las investigaciones en su contra.

"En las cuatro oportunidades que su institución me citó con otros exfiscales, fui a declarar, y enfrenté la investigación con la verdad, pudiéndome acoger al derecho de guardar silencio y no lo hice, en señal de la transparencia y la rectitud. Esta presidenta respeta las instituciones, declara y no se corre", añadió.