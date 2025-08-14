Dina Boluarte: PJ ordena concluir investigación preliminar por presunto caso de lavado de activos

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La investigación preliminar que el Ministerio Público tenía abierta sobre la presidenta Dina Boluarte por lavado de activos, tendrá que concluir. A través de una resolución, el Poder Judicial (PJ), le ordenó a la Fiscalía que detenga la indagación por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Los argumentos de la Fiscalía

En el expediente N° 00171-2025-3-5001-JR-PE-02 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se resuelve la conclusión de las pesquisas sobre la jefa de Estado. Esto debido a que los fiscales a cargo del caso, agotaron el tiempo necesario para realizar la acusación formal.

Fue el juez Fernando Valdez Pimentel quien adoptó la medida, al declarar "fundada" la solicitud de control de plazo que presentó la defensa legal Boluarte Zegarra. De acuerdo a sus abogados, los ocho meses de plazo expiraron el 16 de setiembre del 2023, al haber iniciado el 19 de enero de ese mismo año.

Argumentos de la Fiscalía

Por el lado de la Fiscalía, pidió que sean 36 meses de plazo máximo, según como lo dicta la Casación 528-2018-Nacional. Con este lapso que tendría, la indagación concluiría recién en enero del 2026. La primera ampliación no fue cuestionada por parte del MP.

La resolución señala que ha transcurrido casi dos años para que el Ministerio Público "realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar". El punto por aclarar fue el tiempo extra que se le dio para que continúe con sus labores y si era suficiente para la conclusión de las mismas.

Los fundamentos del PJ

Desarrollo...