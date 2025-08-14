¡Arequipa, Piura y Huánuco celebran sus aniversarios este 15 de agosto! : ¿Cuál es su oferta turística?

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Arequipa, Piura y Huánuco celebran su aniversario este 15 de agosto, por ello, conoce cuáles son sus ofertas turísticas en la siguiente nota.

¡Arequipa, Piura y Huánuco de fiesta!

El director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, nos comparte los principales atractivos turísticos de nuestro querido Perú mas, en esta oportunidad, de las queridas ciudades que cumplen un año más de fundadas este 15 de agosto.

Alegría indica que los principales atractivos de Arequipa van a estar operando, entre ellos: la Plaza de Armas, uno de los más visitados; la Catedral; el Monasterio de Santa Catalina, complejo de más de 400 años de valor cultural y religioso, por mencionar algunos, estarán a la espera de nuevos visitantes. Si uno desea conectar con espacios más monumentales se encuentran el Mirador de Yanahura, el volcán Misti o el Cañón del Colca.

Dentro de la norteña ciudad de Piura se tiene a la Iglesia de San Miguel, sus deliciosas playas y, por su puesto, sus delicioso platos bandera como el ceviche, los chifles o el seco de cabrito.

Huánuco no se queda atrás, al contar con un llamativo centro histórico con gran arquitectura de época prehispánica y época virreinal. Entre ellos destacan la catedral de Huánuco, el Complejo Arqueológico de Tingo María y la reserva nacional de Huánuco Pampa.

Viajar ya sea en familia, con amigos o acompañado de uno mismo nos deja con recuerdos imborrables, asegura el director de Proturismo.

Activación del turismo peruano

Ante las maravillas turísticas, gastronómicas, culturales y arqueológicas que tiene nuestro país, Tito Alegría nos comenta que durante las Fiestas Patrias 2025 se ha podido generar ingresos a todos los actores del turismo. Esto gracias a los viajes internos que ya han superado los niveles pre pandemia.

Sin embargo, respecto al número de turistas extranjeros que recibíamos en el 2019, nos comenta que estamos en la lucha.

"En lo que refiere al turismo receptivo, todavía Perú no llega superar los 4 millones 200 turistas extranjeros que recibíamos en el 2019. Posiblemente estemos llegando a los 3.700.000 turistas, pero todavía hay un margen grande entre lo que fue el 2019", comentó sobre la estimación para este año.

Asimismo, indicó que la actual ministra de Turismo, Desilú León, ha convocado al sector privado y ya se ha instalado una mesa de comite de crisis para analizar la nueva ley general de turismo que ayuda a promover y desarrollar esta actividad en el país.

El director ejecutivo de Proturismo nos deja con un mensaje importante: "El turismo es la actividad que mejore redistribuye la riqueza y Perú es el país turísticamente hablando más rico del mundo". Aprovecha la oferta turística que ofrecen Arequipa, Piura y Huánuco este 15 de agosto.