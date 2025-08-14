Dictan siete días de detención preliminar contra topógrafos colombianos que realizaron estudios en isla Chinería

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra los topógrafos colombianos que fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa, por realizar mediciones en territorio peruano, sin autorización. Según se conoció, la medida entró en vigencia desde el pasado 12 de agosto y se amplía hasta el 19 del presente mes.

Declaran fundado el pedido de la Fiscalía

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Poder Judicial (PJ) brindó detalles de la medida dispuesta contra los dos ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, el pasado martes 12 de agosto.

"Poder Judicial dispone siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto", escribieron, este jueves 14 de agosto.

De tal modo, precisaron que dicha disposición judicial entró en vigencia desde el día de su detención, el pasado 12 de agosto y se amplía hasta el 19 del presente mes. Además, se conoció que el pedido fue realizado por la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, encargada del caso.

#LoÚltimo. Poder Judicial dispone siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto. pic.twitter.com/FTuAZovPG7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 14, 2025

En tal sentido, el Ministerio Público informó que el despacho que sigue el caso realizará diligencias de ley para esclarecer los hechos. Entre ellas, la lectura del contenido de los celulares de investigados; asimismo, se realizarán declaraciones ampliatorias y otras.

Cabe mencionar que, durante la audiencia judicial programada para este jueves 14 de agosto, en donde se evaluó el requerimiento fiscal, el titular del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla argumentó que se requiere la presencia de los investigados para realizar las diligencias a fin de esclarecer los hechos.

Defensa de topógrafos colombianos

Frente a la detención de los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia por realizar trabajos topográficos en la Isla Santa Rosa, el abogado penalista, Andy Carrión, señaló el procedimiento de defensa a los que estarán sujetos.

El letrado indicó que la Dirección General de Defensa Pública y Acceso del Ministerio de Justicia asumirá la defensa legal de ambos sujetos, debido a que ningún ciudadano extranjero puede ejercer la abogacía en el Perú sin una colegiatura.

De esta manera, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra los topógrafos colombianos que fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa, por realizar mediciones en territorio peruano, sin autorización.