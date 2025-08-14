César Sandoval: Anuncian moción de interpelación contra titular del MTC por el caso 'Tren Lima-Chosica'

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Diego Bazán (Renovación Popular) anunció que buscarán interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, acusándolo de "entorpecer" el proyecto del Tren Lima - Chosica.

Como se recuerda, las relaciones entre el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) vienen siendo tensas desde hace julio último, tras la llegada al país de los vagones y locomotoras provenientes de California, Estados Unidos y su no funcionamiento.

"No tiene la capacidad técnica para entender temas tan complejos"

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Palacio Legislativo, el congresista no solo anunció la recolección de firmas para llevar a cabo dicho procedimiento parlamentario, también fue muy crítico por su gestión al mando del MTC.

"Renovación Popular cree necesario que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, venga al Pleno del Congreso a responder los serios cuestionamientos que tiene, sobre todo en la idoneidad para el cargo. Pero, además de ello, entorpecer las labores propias de la MML (...) la aptitud de él siempre fue entorpecer la colocación de los trenes", sostuvo.

Asimismo, calificó como "grave" el procedimiento sancionador iniciado por su cartera contra la MML por no tener la certificación ambiental para intervenir en Vía Expresa Sur, dicha investigación podría generar una multa de 160 millones de soles contra la entidad que preside Rafael López Aliaga.

Además, aseveró que hay un serie de quejas de varios gobernadores regionales, quienes estarían demandando mayores acciones a Sandoval Pozo, puesto que, "sus proyectos están paralizados".

Jefe de la ATU responde a López Aliaga

El reciente nuevo presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero, respondió las acusaciones del alcalde de Lima. En esa línea, comentó que únicamente "sabe decir algo" sin contar con las previas autorizaciones que da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"El señor López Aliaga solo sabe decir algo pero no cuenta con los vistos buenos del MTC y lo que tiene el MTC es una política sectorial y que cada producto que uno saque de todo lo que es transportes tiene que ser consultado, visado.", aseveró.

Agregó, que, que su gestión se direccionará en la línea del MTC y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Enfatizó que sumará y no restará, basándose en un replanteo de la política de su cartera.

De esta manera, desde el Congreso anuncian que buscarán interpelar al ministro de Transportes, César Sandoval.