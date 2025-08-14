Fiscalía inicia investigación tras atentado contra exfiscal anticorrupción en Comas

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la denuncia de un ataque dirigido a una exfiscal anticorrupción que sufrió la pérdida de su vehículo luego de que un sujeto rociara de gasolina la unidad, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por el hecho registrado en Comas.

Fiscalía investiga ataque

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar contra aquellos que resulten responsables de los presuntos delitos de peligro común y daños en agravio de una exfiscal anticorrupción. Ello tras el incendio de su camioneta y el destrozo de las lunas de su otro vehículo que se encontraba en exteriores de su domicilio en Comas.

El personal del Ministerio Público de apoyo se apersonó al lugar donde se registró el atentado a fin de dirigir la legalidad de las pericias de criminalística y la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (UDEX), así como la toma de declaraciones de la víctima.

En ese sentido, se dispuso que la División de Investigación de Delitos contra el Estado de la PNP reciba la declaración de los familiares y testigos, recabe los registros de las cámaras de videovigilancia, el informe de la UDEX y los resultados de las pericias realizadas.

Estas medidas se dan luego de que la exfiscal anticorrupción reportara, a través de Exitosa, deficiencias en la investigación por parte de la PNP y demora de la llegada de peritos, así como del fiscal de turno a la escena.

Atentado contra exfiscal

Cámaras de seguridad captaron hecho alrededor de las 3:00 a. m. del miércoles 13 de agosto. En las imágenes se ve a un hombre encendiendo con fuego un objeto para colocarlo sobre el capó de la unidad. El sujeto espera unos cuantos segundos hasta que las llamas se apoderan de la camioneta para huir del lugar.

La exfuncionaria señaló que hace mucho no está vinculada al Estado e informó no haber recibido algún mensaje extorsivo, aunque si hay negocios en la zona donde vive que sufren de este problema.

"No sé si esto sea una confusión, yo no he recibido mensajes extorsivos, pero precisamente en esta cuadra ha habido ataque de extorsión de 50 mil soles para el ferretero y les quemaron todita la casa. Entonces (...) no se si han confundido todo esto con una sola vivienda, no sé si me han familiarizado, porque yo no tengo ni un vínculo (...) con ese señor", aseguró.

La mujer manifestó su preocupación por lo ocurrido y dio a conocer que pedirá garantías para su vida y la de su familia. Por este grabe caso y atentando contra una exfiscal anticorrupción el Ministerio Público inició una investigación preliminar.