Martín Vizcarra es trasladado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se encuentra rumbo al penal de Barbadillo, ubicado en Ate, en el que deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra. Según se conoció, Vizcarra salió la carceleta del Poder Judicial esta mañana.

Salida de carceleta del Poder Judicial

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, la salida del exmandatario de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria, se realizó exactamente a las 08:43 am.

En tal sentido, se conoció que un fuerte contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardó todo el traslado del expresidente que, recibió cinco meses de prisión preventiva, dispuesto por el juez Jorge Chávez Tamariz.

Cabe mencionar que, hasta los exteriores de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en donde permaneció Vizcarra desde la noche del miércoles 13 de agosto, llegaron simpatizantes que, con música y gritos, pidieron su liberación.

Durante su traslado al centro penitenciario de Barbadillo, no se pudo visualizar a Vizcarra debido a que se encontraba a bordo de una camioneta del INPE, la cual no tenía ventanas. Dicho vehículo fue escoltado por personal policial motorizado, quienes garantizaron un traslado seguro y rápido.

Clasificado a penal Barbadillo

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que el detenido expresidente Vizcarra Cornejo, fue clasificado en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en el distrito de Ate.

"El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo. El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley", se lee en el comunicado emitido por el INPE, este jueves 14 de agosto.

📢#INPEInforma | El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo.

El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. pic.twitter.com/90KAko5859 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 14, 2025

Como se recuerda, el expresidente pasó la noche en el interior de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria; ello luego de el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra, por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Al exmandatario se le investiga por presuntamente haber aceptado pagos ilícitos de constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

De esta manera, se conoció cómo fue el traslado del expresidente de la República, Martín Vizcarra, hacia el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, en el que deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.