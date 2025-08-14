Titular del MTC sobre moción de interpelación en su contra: "No hagan de la norma un circo"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Renovación Popular empezó este jueves 14 de agosto la recolección de firmas para una moción de interpelación contra César Sandoval, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.(MTC) Esto por el conflicto entre la Municipalidad de Lima y su cartera en el tema de los trenes Lima-Chosica.

López Aliaga antepone sus intereses

Ante la prensa, el ministro cuestionó la moción de interpelación que la bancada de Renovación Popular busca presentar en su contra. Si bien considera que este proceso es constitucional, deslizó que dicha medida estaría promovida de forma injustificada por la agrupación política que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

"Le da un uso político y activa una norma que sí corresponde al Congreso y está en su derecho de llamar a la interpelación a un ministro de Estado. Pero no hagan de esta norma un circo. Si el ministro está actuando correctamente y la otra que maneja un partido, no se apega a la ley, quién debería ser el interpelado?", manifestó.

Sandoval señaló además que siempre buscó el contacto de los medios de comunicación y evitar caer en las provocaciones o insultos de parte del burgomaestre. Indicó que López Aliaga ha buscado imponer y no ir del lado que dicta la norma.

"He preferido siempre convocar a la prensa y no me habrán escuchado adjetivizar u oponerme al proyecto. Siempre he dicho que hay que hacerlo de la manera correcta, me ratifico y lo haré siempre", aseveró.

Titular del MTC y el tren Lima-Chosica

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), indicó que su sector nunca se ha opuesto al proyecto Tren Lima-Chosica, y que solo ha pedido a la Municipalidad de Lima cumplir con los requerimientos técnicos para la evaluación y posterior ejecución de la obra.

"El MTC En ningún momento se ha opuesto. Lo que ha buscado es hacer lo correcto, transparente, lo que no pueda empañar una obra que pueda mejorar el transporte de los Limeños. Hay que seguir los procedimientos, vamos a escuchar al Colegio de Ingenieros, la Concesionaria. El MTC no se ha cerrado de querer que la obra continúe", sostuvo.

