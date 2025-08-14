Martín Vizcarra: Evalúan interponer una denuncia por prevaricato contra el juez Chávez Tamariz

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el abogado del expresidente Martín Vizcarra, Erwin Siccha, comentó que se está evaluando denunciar por prevaricato al juez Jorge Chávez Tamariz, magistrado que dictó 5 meses de prisión preventiva contra su representado.

Denuncia por prevaricato contra juez

En diálogo con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, el letrado comentó que, junto al equipo de profesionales, están evaluando la medida porque, según sus palabras, el magistrado ha sustentado su dictamen en "un hecho falso", al indicar que el Ministerio Público cuestionó el arraigo familiar.

"Eso es falso, nunca ha sucedido. No se puede ser tan ligero de afirmar argumentos para privar a una persona de su libertad, y asumirlo como ciertos", declaró.

Señaló que su representado, durante 5 años en el que estuvo involucrado en el proceso investigatorio en su contra, cumplió las reglas de conducta, por lo que pretenden apelar, sin embargo, esto se ve retrasado porque, comentó, que aún no les han notificado el íntegro de resolución.

"Están restringiendo el derecho de defensa del señor Martín Vizcarra", subrayó.

Abogado critica a juez Chavez Tamariz

Respecto al arraigo familiar, a lo que calificó como argumento netamente "técnico", Erwin Siccha resaltó que el propio juez Jorge Chavez Támariz reconoció que Martín Vizcarra tiene esposa e hijos, uno de ellos menor de edad, por lo que cuestionó el dictamen final de 5 meses de prisión preventiva contra su defendido.

Ante ello, a su criterio, indicó que Chávez Tamariz ya tenía previamente redactada la resolución, con una decisión previamente tomada, sin escuchar a las partes procesales. Resaltó su idea en que no hubo pausas durante el juicio, pese a la gran cantidad de páginas del documento.

"Eso evidencia que esa decisión estaba previamente tomada, y la resolución también fue previamente redactada. Esa es nuestra sensación. No nos han escuchado", puntualizó.

Destacó que, pese a que la Constitución en el artículo 103 señala el derecho al debido proceso, él no fue escuchado y no pudo ejercer su labor como defensor de la inocencia de Vizcarra.

Acusó que el magistrado a cargo del caso de su patrocinado no le prestó atención y lo tildó de imparcial, ya que, según contó, nunca mostró disposición en escuchar los argumentos de defensa hacia Vizcarra.

De esta manera, se conoció que el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, anunció que, junto a un equipo de profesionales, vienen evaluando la posibilidad de presentar una denuncia contra el juez Jorge Chávez Tamariz por el presunto delito de prevaricato.