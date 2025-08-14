Tensiones entre Perú y Colombia: Dina Boluarte viajará esta semana al distrito de Santa Rosa, según Eduardo Arana

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte acudirá esta semana al distrito de Santa Rosa, ubicada en Loreto, en medio de la disputa limítrofe entre Perú y Colombia. Así lo confirmó el premier Eduardo Arana.

Dina Boluarte irá a Santa Rosa

En una conferencia de prensa al finalizar la sesión del Consejo de Ministros, Arana detalló que, como parte de una campaña de apoyo social hacia la zona amazónica, Boluarte viajará al sector selvático.

Aunque no confirmó fecha ni hora de llegada, resaltó que la jefa de Estado llegará con la finalidad de, estrictamente, mantener una reunión de diálogo con la población, quienes anteriormente manifestaron necesitar mayor intervención del Estado en el lugar.

En esa línea, en diálogo con Exitosa, Max Ortiz, representante del municipio distrital de Santa Rosa, detalló que los días tentativos para la presencia de Boluarte sería para este viernes 15 de agosto.

Disputa limítrofe con Colombia

Este desplazamiento de la dignataria peruana se da bajo un contexto de conflicto estrecho y complicado con Colombia, luego de que el presidente del citado país, Gustavo Petro, acusara que se está "copando" su territorio.

Ante ello, en primer lugar se expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Elmer Schialer, rechazando las declaraciones de Petro y recordando la declaración de distrito de Santa Rosa, el cual anteriormente era denominado centro poblado, en junio de 2024, "en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución".

Por su parte, Dina Boluarte emitió, días después, un mensaje a la Nación desde Japón, país en el que se encontraba por un viaje protocolar con finalidad de impulsar inversiones y afianzar relaciones bilaterales, en el que aseguró que "no hay nada pendiente" con el país cafetero.

🔴🔵 #LOÚLTIMO | La presidenta de la República, Dina Boluarte, descartó que haya una disputa limítrofe con el gobierno Colombia respecto a la soberanía de la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa de Loreto, debido a que los tratados lo establecen como territorio de nuestro... pic.twitter.com/JcgLMyB7PL — Exitosa Noticias (@exitosape) August 8, 2025

"Nuestra isla de Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar (...) con los hermanos colombianos, de ninguna manera, tan es así que los hermanos que están en Leticia y, sobre todo, nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto así lo sienten en sus corazones", indicó la mandataria.

