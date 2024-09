Exjefa de Migraciones vincula a Beto Ortiz con presunta campaña en su contra por parte de Thomas Greg & Sons

En entrevista con Exitosa, la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, vinculó a Beto Ortiz a una presunta campaña en su contra por parte de Rafael Piedra, presidente de la empresa Thomas Greg & Sons, la cual perdió el proceso de contratación de pasaportes.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la extitular de la Superintendencia Nacional de Migraciones pudo comprobar que Piedra Dulanto habría enviado correos electrónicos en los que daba indicaciones para una campaña de ataque en su contra.

"He tenido oportunidad de revisar fotos de correos electrónicos en los que se da pautas para el ataque hacia mi por parte del señor Rafael Piedra. He tenido acceso y he podido verificar una situación de esta naturaleza", declaró para nuestro medio.