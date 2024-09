Exjefa de Migraciones rechaza acusaciones de tráfico de influencias en caso Andrés Hurtado: "Es una difamación horrorosa"

En entrevista exclusiva con Exitosa, la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, negó las acusaciones en su contra por presunto tráfico de influencias en el caso Andrés Hurtado.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la extitular de la Superintendencia Nacional de Migraciones calificó como una "difamación horrorosa" que se haya afirmado que ella facilitó el trámite de cambio de nacionalidad iniciado por Roberto Siucho.

"Estoy siendo afectada y no estoy yéndome pensando en que he huido. No tengo porque huir de mi país, donde he trabajado y he entregado mi vida profesional. Por lo tanto, esto para mi, es una difamación horrorosa que se tendrá que aclarar", declaró para nuestro medio.