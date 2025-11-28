Expresidente del TC no descarta que pena contra Pedro Castillo se reduzca: "Parece que ese fue el objetivo"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, no descartó que la pena de 11 años, 5 meses y 15 días impuesta contra Pedro Castillo se reduzca y consideró que ese fue el objetivo al cambiar el delito de rebelión a conspiración para la rebelión.

Castillo podría salir en 3 años

En entrevista para Canal N, el magistrado confirmó que la pena contra el exmandatario podría reducirse hasta en 3 años y consideró que esa fue la finalidad para el cambio de delito por parte de la sala.

"[¿Los 11 años y 5 meses se podrían convertir en 3 años?] Si, y parece que ese ha sido el objetivo, llevarlo a conspiración para la rebelión y aplicar la reducción de la mitad de pena que el artículo 3, 4, 6 del Código Penal establece para rebelión", detalló.

Expresó su esperanza en que la Sala Suprema Penal, donde se resolverá la apelación, revise la calificación del delito a fin de que se aplique la pena que corresponde, ello debido a que la condena es histórica, pues es la primera vez que la justicia peruana sanciona un golpe de Estado.

"Tiene que significar un hito para que en lo sucesivo nadie se someta a cometer un hecho como el que, todo el Perú ha reprobado y que obviamente a significado una serie de dificultades para el país. Que nos ha expuesto a situaciones de confrontación con otras naciones como México, Colombia y todo ese conglomerado de países de un sector ideológico determinado", explicó.

Asimismo, resaltó que otra manera de asegurar la justicia es que el Poder Judicial acelere el resto de casos contra el expresidente para que se sumen a sus años en prisión.

Pedro Castillo a la cárcel por 11 años y 5 meses

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha decidido condenar al expresidente por el delito de conspiración a la rebelión en mayoría, pues "los hechos planteados en la acusación son configurativos" con 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, así como 2 años de inhabilitación.

El tribunal señaló que sobre el expresidente existe la agravante por haber ejercido el máximo cargo de nuestro país al momento de los hechos, sin embargo, no tiene antecedentes, por lo que corresponde aplicar la inhabilitación de 2 años contra.

