Breña: Pareja es encontrada sin vida en departamento y Policía investiga posible feminicidio

28/11/2025

En Breña, un caso estremeció a todo un edificio cuando una pareja fue encontrada sin vida dentro de un departamento del piso 17. La Policía investiga cuidadosamente lo ocurrido y no descarta que se trate de un posible feminicidio, mientras familiares y vecinos intentan entender cómo se llegó a este final tan trágico.

Pareja es encontrada sin vida en departamento

La madrugada de este viernes 28 de noviembre, Breña despertó con una noticia estremecedora y conmocionó a todos los vecinos.

En un departamento ubicado en el piso 17 de un edificio en la cuadra 6 de la avenida República de Portugal, la PNP encontró los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre, ambos con heridas de arma de fuego. Junto a ellos, una pistola que habría sido utilizada en el hecho.

Según la información preliminar, los agentes no descartan que se trate de un feminicidio seguido de un suicidio, aunque recalcan que las investigaciones continúan para confirmar qué sucedió realmente en este departamento que, hasta ayer, parecía llevar una rutina normal.

Hija de la víctima encuentra macabra escena

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue identificada como Katherine Zambrano del Bayer López, de 34 años.

Ella habría llegado a su vivienda la noche del miércoles 26 de noviembre acompañada de un hombre identificado como Daniel Alexander Albañil Tejeda, de 32 años, quien sería su actual pareja.

Vecinos comentaron a la Policía que, desde el momento en que ambos ingresaron, nadie volvió a verlos salir.

Pasaron más de doce horas sin que Katherine respondiera mensajes ni llamadas, lo que alertó a su hija menor de edad. Fue ella quien, al ingresar al departamento, encontró la trágica escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

La mujer presentaba un impacto de bala en la nuca, mientras que él tenía un disparo en la sien. Este patrón llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un feminicidio seguido de suicidio.

No obstante, la Policía sostiene que aún deben revisar todos los indicios para determinar con exactitud lo ocurrido.

Investigación en marcha

Tras el hallazgo, personal policial, peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía llegaron al inmueble para iniciar las diligencias de ley: levantamiento de los cuerpos, recojo de evidencias y examen de la escena del crimen.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde continuarán las pericias necesarias. Mientras tanto, los vecinos del condominio permanecen conmocionados por lo sucedido en el piso 17, un lugar que hasta ayer no mostraba señales de conflicto o disturbios.

Por ahora, la Policía continúa reuniendo evidencia sobre lo que pasó en el departamento de Breña. La muerte de la pareja, hallada sin vida en el piso 17, se mantiene bajo la línea de un posible feminicidio, a la espera de que las pericias aclaren cada detalle.