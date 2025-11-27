Aníbal Torres y Willy Huerta fueron condenados a prisión por conspiración para rebelión: Pena queda suspendida

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial emitió su fallo por el caso golpe de Estado en el cual Pedro Castillo es el principal implicado por lo sucedido aquel 7 de diciembre del 2022 cuando ordenó el cierre del Congreso y la toma de las instituciones del Ejecutivo por las Fuerza Armadas.

Dentro de esta investigación también fueron incluidos Aníbal Torres y Willy Huerta quienes fueron encontrados culpables por el delito de conspiración para la rebelión. El exministro de Justicia y Derechos Humanos fue condenado a 6 años, mientras que el exministro del Interior recibió una pena de 11 años, 5 meses y 15 días.

Aníbal Torres y Willy Huerta tendrán pena suspendida

Sin embargo, los jueces encargados del caso indicaron que ambos no tendrán que ir a prisión ya que su pena se mantendrá suspendida hasta que se ratifique en segunda instancia. Eso sí, los implicados tendrán que cumplir una serie de restricciones impuestas por el Poder Judicial.

Entre ellas estará pasar el control biométrico mensualmente, además de no poder ausentarse de su domicilio sin el permiso judicial correspondiente. Esto se da al ser encontrados como coautores del delito de conspiración para la rebelión.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | El Poder Judicial sentenció a la expremier Betssy Chávez a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Asimismo, disponen su ubicación y captura para que cumpla la condena.



Pedro Castillo y Betssy Chávez condenados por conspiración para la rebelión

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema estableció este jueves 27 de noviembre como la fecha final para dictar la sentencia por el caso golpe de Estado. Como se recuerda, el expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo tras ser arrestado en diciembre del 2022 luego de leer aquel recodado mensaje a la Nación por el que ahora fue declarado culpable.

Finalmente, el Poder Judicial le dictó una pena de 11 años 5 meses y 15 días, al igual que Betssy Chávez Chino quien por ese entonces era la presidenta del Consejo de Ministros. Ambos fueron encontrados culpables del delito de conspiración para la rebelión.

Además, el organismo de justicia impuso una reparación civil de 12 millones de soles entre los cuatro implicados. El colegiado también anunció la absolución de Castillo por el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, al estar contenidos en el delito de conspiración para la rebelión.

De esta manera, el Poder Judicial declaró culpables del delito de conspiración para la rebelión a Aníbal Torres y Willy Huerta al ser coautores del fallido golpe de Estado incurrido el 7 de diciembre del 2022.