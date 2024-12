Fiscal de la Nación formaliza investigación contra José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito

16/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició una investigación preparatoria contra el fiscal del Equipo Especial del caso 'Lava Jato', José Domingo Pérez, por presuntamente haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito.

El caso está vinculado a la adquisición de una camioneta Volvo valorada en 46 mil dólares. La tesis fiscal sostiene que la compra se habría financiado parcialmente con la venta de otras unidades a nombre de Domingo Pérez y su esposa, así como sus ahorros mancomunados. Sin embargo, no se justificó el origen de 13 500 dólares de parte de la esposa.

¿Por qué se investiga a Domingo Pérez?

Ante este escenario, Delia Espinoza se encuentra exigiendo pruebas que respalden el origen de estos fondos. La medida de la Fiscalía se da luego de que una pericia diera cuenta de un presunto desbalance patrimonial. En esta nueva etapa del proceso se realizarán diversas diligencias.

"El Ministerio Público solo tiene que basarse en elementos objetivos y lo que hemos encontrado en dicha carpeta es que hay una pericia, ahora la fase preliminar es para recabar diligencias urgentes necesarias e inaplazables (...) como ya tenemos una pericia que arroja un presunto enriquecimiento, un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa que es la investigación preparatoria", expresó para Punto Final.

Según se precisó, esta nueva etapa no implica una acusación. Por lo que, no será retirado de los casos que tiene a su cargo porque está en su derecho. Además, señaló que los hechos denunciados no son de una entidad tan grave como para pedir la suspensión de Domingo Pérez.

Investigación preparatoria contra fiscal

A detalle comentó que esta etapa se ceñirá a obtener más información que pueda ayudar a dilucidar los hechos por los que se señala al fiscal. En ese sentido, indicó que es necesario precisar el objeto de la pericia ya que existen observaciones de la parte denunciada.

"Está en su derecho, porque no es de una entidad tan grave, al menos es lo que estimamos, como para solicitar una suspensión o retirarlo del caso, lo cual no correspondería en este estadio, no correspondería", mencionó Espinoza.

Como se recuerda, el fiscal Pérez Gómez pidió al exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el archivo de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

De esta manera, se dio a conocer que la Fiscalía de la Nación inició una investigación preparatoria contra Domingo Pérez por el mencionado delito.