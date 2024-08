Fiscal prioriza compromisos y deja libre a detenidos: Ana María Altamarino es retirada del Ministerio Público

La fiscal de la Esperanza (Trujillo), Ana María Altamarino Malabrigo, dejó en libertad a detenidos por flagrancia por priorizar compromisos personales en vez de cumplir sus labores en el Ministerio Público (MP).

El pasado 14 de junio ocurrió un asalto a mano armada contra un vehículo policial con dos policías en su interior, quienes al ser abordados por cuatro individuos los despojaron de sus armas y se robaron el carro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras los hechos, dos delincuentes fueron detenidos por flagrancia y llevados a la comisaría. Allí empezó el calvario. Llamaron a Altamirano Malabrigo para solicitarle se apersone y tome las diligencias del caso, haciendo hincapié en que el plazo por flagrancia iba a llegar a su fin, pero ella pidió no "estresarla".