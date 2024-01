Fray Vásquez llegó a Lima procedente de Puno, región en donde se entregó a la justicia

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, se entregó a la justicia esta mañana en la región de Puno tras dos años como prófugo. Posteriormente, se pudo conocer que arribó a Lima al promediar las 11 a.m. en una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Con dirección a la Prefectura

En imágenes, logró observarse al sobrino del expresidente Pedro Castillo bajando de la aeronave en compañía de efectivos policiales. A detalle, el citado personaje llevaba una gorra y un tapaboca que le cubría gran parte del rostro; asimismo, tenía entre las manos un abrigo que impidió la vista de los grilletes que llevaba consigo.

También en el material audiovisual, pudo observarse cómo el investigado ingresó a una camioneta de color blanco para ser trasladado a la Prefectura ubicada en el Centro de Lima. Aquí, Vásquez Castillo, quien ostenta 24 meses de prisión preventiva por los delitos de colusión y tráfico de influencias en relación con el caso 'Puente Tarata', realizará los siguientes procedimientos de acuerdo a ley.

Fray Vásquez se entregó a la justicia

Como se sabe, el sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, se entregó ayer, domingo 29 de enero, a las 10:40 p. m. a la justicia en Desaguadero, Puno, tras casi dos años en condición de prófugo.

El hecho fue anunciado por el Ministerio Público y la PNP mediante sus redes sociales en la mañana de este lunes 28 de enero.

Según expresaron, esta acción ocurrió tras un trabajo de inteligencia intenso del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), unidad integrada por fiscales y efectivos policiales.

"En Puno, Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y policías, lograron la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi 2 años", se lee en la publicación de la Fiscalía de la Nación.

"La decisión de entregarse fue personalísima"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Fray Vásquez, Iván Ramírez, reveló que su patrocinado se entregó por decisión propia. "No he participado en ese razonamiento del señor Vásquez a efectos de entregarse a la PNP, en vista que yo le dije que no confiaba en el Poder Judicial y el Ministerio Público", comunicó.

