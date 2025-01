No solo Fredy Hinojosa: Fiscalía pide impedimento de salida para otros 11 investigados por caso Qali Warma

07/01/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este 7 de enero, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país por un plazo de seis meses para doce investigados por su presunta afiliación a una organización criminal que comercializaba las conservas Don Simón en iniciativas gubernamentales. Los sujetos estarían involucrados al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma), dentro del cual se encuentra Fredy Hinojosa, vocero presidencial.

A través de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima (4.° Despacho), la entidad solicitó el cierre de fronteras del Perú para los siguientes doce investigados: Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola, Paul Burga y, como ya era sabido, el vocero de la presidenta Dina Boluarte.

"A ellos se les imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros. Es preciso indicar que del total de investigados, solo cuatro se opusieron a dicha decisión. Ellos son Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga", puntualizó el Ministerio Público a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Rol de Fredy Hinojosa

De acuerdo a información a la que tuvo acceso Exitosa, el vocero presidencial es investigado debido a una posible participación en actividades irregulares en el programa Qali Warma, del cual fue titular cuando Dina Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Entre estas irregularidades existiría el favorecimiento a ciertas empresas para beneficiarlas en su tarea de proveer alimentos al programa Qali Warma. Dicha falta de transparencia habría afectado el correcto proceso en la iniciativa gubernamental y, como consecuencia, generado el uso incorrecto de los fondos públicos.

Así, el pedido de impedimento de salida del país espera evitar que Hinojosa pueda eludir la justicia, darse a la fuga u obstruir con la búsqueda de la verdad mientras se desarrollan las investigaciones al respecto.

Detención preliminar

Como se sabe, Hinojosa no pudo ser detenido de forma preliminar debido a la derogación de dicha herramienta fiscal en caso de no flagrancia. Ante ello, distintas personalidades de la política nacional han cuestionado al Ejecutivo de defender a Hinojosa y no promulgar la restitución de la norma.

Pese a que el Congreso hizo un mea culpa y propuso la restitución de la norma original (con pequeñas modificaciones), la presidenta Boluarte no ha promulgado la autógrafa de ley, lo que le ha valido las críticas de la ciudadanía.