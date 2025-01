Galarreta: "El abuso contra Keiko Fujimori ha sido impensable en cualquier país que exista justicia imparcial"

En exclusiva para Exitosa, el representante del Parlamento Andino y secretario general de Fuerza Popular, Luis Garreta, enfatizó en que las acusaciones del fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday contra la lideresa de su partido político han constituido abusos jurídicos. El expresidente del Congreso enfatizó en que no existen pruebas que corroboren el presunto lavado de activos.

En diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el excongresista recordó que la tres veces candidata a la Presidencia de la República pasó tres veces por la prisión tras solicitudes del MP y decisión del Poder Judicial. Inclusive recordó que la segunda ocasión la política dejó la prisión por un fallo del Tribunal Constitucional.

En ese mismo orden de ideas, el político enfatizó en que no existe pruebas de lavado de activos. Ello, según el exlegislador, estuvo reflejado en el proceso oral del juicio. Para él, no existió ninguna prueba que dé cuenta de este hecho.

"Lo hemos dicho hace años, lo volvemos a decir, ahí no hay lavado de activos, no existe lavado de activos. Todo el proceso del juicio oral que hemos visto, que está por retrotraerse, perder cuatro años nuevamente hacia atrás. Pero todo lo que hemos visto hasta hoy, no hay una sola prueba de lavado de activos, no existe testimonio de lavado de activos", argumentó.