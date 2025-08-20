Censista embarazada fue agredida por delincuente en Chiclayo: INEI calificó situación como "lamentable incidente"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una joven censista, de apenas 28 años, fue brutalmente golpeada por un delincuente que buscaba quitarle sus equipos de trabajo, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

Agresión a censista

La mujer fue golpeada y tirada contra el suelo, justo después de finalizar su labor de empadronamiento en una vivienda ubicada en el pueblo joven San Lorenzo. Según narraron testigos, el agresor forcejeó con la víctima para arrebatarle su celular.

No obstante, al no conseguir su objetivo, terminó escapando en una mototaxi, donde lo esperaba su cómplice. La fémina fue socorrida por los vecinos de la zona, quienes notaron que estaba en estado de gestación.

Un testimonio recogido por Canal N detalló el estado de nerviosismo y miedo en el que encontraron a la trabajadora, luego de la brusca agresión que sufrió. "Estaban tratando de calmarla porque se puso mal, se asustó. Está embarazada", dijo una habitante.

INEI se pronuncia

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se pronunció ante la agresión de una de sus censistas, señalando que fue inmediatamente llevada a un centro de salud cercano, confirmando que, a la actualidad, "se encuentra estable y en buen estado de salud".

A través de un comunicado, el INEI se manifestó en relación con la violencia sufrida por la mujer gestante, calificando la situación como un "lamentable incidente".

En esa línea, la entidad se comprometió a coordinar con las autoridades correspondientes, "a fin de garantizar que cada censista pueda desempeñar su labor con la protección y el respaldo necesarios".

Claman mayor seguridad en la zona

Ante el lamentable hecho, los residentes del pueblo joven San Lorenzo indicaron que el sector no cuenta con patrullaje policial o de Serenazgo, por lo que los asaltos son constantes.

"No hay nada de seguridad por acá, hacen lo que quieren... asaltan y se van. Si pasa la policía es de lejos, y luego se van", declararon algunas ciudadanas.

El hecho no es un caso aislado, en las últimas semanas se han reportado constantes agresiones y vulnerabilidad de los censistas que vienen cumpliendo con su labor, el cual inició en agosto y se extenderá hasta octubre de este 2025.

