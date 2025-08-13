Fiscalía culpa a la JNJ por demora en restitución de Benavides: "Se dilató porque emitieron mal sus disposiciones"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, en entrevista con Canal N, negó que la Fiscalía haya dilatado el proceso de restitución de Patricia Benavides "por capricho", señalando que se demoró porque la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "emitió mal sus disposiciones".

Ministerio Público señala a la JNJ

Durante su intervención, Cubas enfatizó que el retraso en el regreso de Benavides Vargas al MP no se debió a "capricho", sino que, criticó, que la resolución de la JNj era irregular e insuficientemente clara.

"La JNJ ha procedido violando el procedimiento administrativo y el Ministerio Público, como organismo autónomo defensor de la legalidad, no podía cumplir una resolución que tiene un conjunto de vicios de fondo y de forma", detalló.

Recalcó que no se trató de una dilatación arbitraria, subrayando que se buscaba la correcta emisión, con la debida transparencia "para que luego no haya problemas que hagan incurrir en responsabilidad a los mismos funcionarios".

"Presupuesto recortado"

Respecto a lo mencionado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre la falta de presupuesto para asignar al sueldo de Benavides Vargas, Cubas comentó que el Ministerio Público cuenta con un fondo corto para este año 2025, sin embargo, se verificó la disponibilidad de recursos para otorgar a la recientemente reincorporada.

"Indudablemente que sí, si se la está reincorporando es porque se ha determinado que sí hay partida presupuestal para cubrir las remuneraciones del cargo que ostenta", dijo.

Estas declaraciones se dan luego de que la Junta de Fiscales Supremos aceptara por unanimidad el retorno de Patricia Benavides, con lo que también se descartó la posibilidad de designarla a una oficina del Jurado Nacional de Elecciones.

Es así, que solo falta que Espinoza le designe un despacho para que la magistrada pueda retomar sus funciones, teniendo en cuenta que se evaluarán meticulosamente las siete fiscalías supremas disponibles, dentro de las cuales en dos Benavides Vargas tiene investigaciones abiertas.

Investigaciones contra Patricia Benavides

Víctor Cubas subrayó que Patricia Benavides viene siendo investigada en dos fiscalías especializadas en delitos cometidos por funcionarios. Recordó que una de ellas tiene siete carpetas y la otra seis.

Con ello, se debe escoger con mucho cuidado a qué despacho será asignada, para evitar conflictos de intereses que afecten el correcto desempeño de sus labores dentro del Ministerio Público.

