Difunden caso de bebé registrada como Chat Yipiti y autoridades se pronuncian al respecto

Un caso peculiar ha llamado la atención en Colombia luego de que circulara la versión de que unos padres habrían registrado a su bebé como Chat Yipiti, nombre inspirado en la inteligencia artificial. La noticia se volvió viral en cuestión de horas y obligó a las autoridades a pronunciarse al respecto ante el revuelo generado.

La historia detrás del nombre Chat Yipiti

El inusual caso ocurrió en la localidad de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. Según reportaron medios locales, una pareja acudió al Registro Nacional del Estado Civil para inscribir a su recién nacida con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra, como una clara referencia a ChatGPT.

El curioso nombre habría sido aceptado por las autoridades colombianas el pasado 15 de agosto y, desde entonces, estaría dando la vuelta por redes sociales.

Los padres, según se comenta, habrían elegido este nombre como símbolo de la nueva era tecnológica y del impacto que la inteligencia artificial tiene actualmente en la sociedad.

Sin embargo, la noticia generó sorpresa y comentarios de todo tipo entre quienes consideran que este tipo de decisiones puede tener consecuencias a futuro.

Como era de esperarse, el caso no tardó en viralizarse. Usuarios de distintas plataformas inundaron las redes con memes, bromas y comentarios sobre la pequeña Chat Yipiti.

Mientras algunos felicitaron a los padres por "atreverse" a innovar, otros criticaron duramente la elección, argumentando que podría exponer a la niña a burlas y bullying cuando crezca.

No hay bebé registrada como Chat Yipiti

La difusión fue tanta que la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia tuvo que salir al frente en X para aclarar el tema. Al revisar sus bases de datos, aseguraron que hasta el momento no existe ningún registro de nacimiento con el nombre "Chat Yipiti".

Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipiti'.



"Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipiti", señalaron a través de un comunicado.

Las autoridades colombianas añadieron: "Dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté - Córdoba sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular".

La entidad aclaró que esa información es falsa y que, por ahora, en Colombia no existe nadie inscrito con ese nombre, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo.

La historia de la supuesta bebé registrada como Chat Yipiti se volvió viral en redes sociales, pero finalmente las autoridades aclararon que no existe ningún nacimiento con ese nombre en el país, confirmando que todo se trató de una noticia falsa que circuló sin verificación.