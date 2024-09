Henry Shimabukuro solicitó exclusión de caso 'Gabinete en la Sombra': "Todavía no llegaba a Palacio"

El exasesor del presidente encarcelado Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, se refirió a su situación en el caso "Gabinete en las Sombras" de la cual pidió sea excluido puesto a que alega no haber llegado aún fungía cargo en Palacio de Gobierno. Comentó que su abogado extendió la solicitud al Ministerio Público.

El entendido en temas de inteligencia señaló que pidió la separación de su caso debido a que él todavía no se había acercado a Palacio cuando los personajes que son materia de investigación ejercían erróneamente sus cargos.

"Es por eso que mi abogado a pedido la separación de mi carpeta fiscal para que me excluyan y me investiguen individualmente, no grupalmente. Porque cuando nace este archivo de 'Gabinete en la Sombras', yo todavía no había llegado a Palacio. Esto se inicia en el 2021, con ministros que han estado presos y otros prófugos", relató.